被指發表不當言論 中證監前主席連降4級

比較5月公布劉士余配合審查調查的通報，中紀委和國家監察委的最新通報仍沿用「同志」稱呼，但由「違紀違法」變成「嚴重違紀違法」，並指他身為中委，背離初心使命，政治立場動搖，黨性原則缺失，落實黨中央重大決策部署不力，公開發表不當言論，缺乏政治警覺和保密意識；為官不廉，利用職權和職務影響為他人牟取私利，違規安排他人到金融系統工作和提拔職務，為親屬違規購房「打招呼」，收受禮品禮金。

為官不廉 為親屬購房「打招呼」

通報稱，劉士余的行為嚴重違反黨紀，並構成嚴重職務違法，且在中共十八大後不收斂、不收手，但鑑於他主動投案，如實交代違紀違法問題，認錯悔錯態度較好，按照「懲前毖後，治病救人」原則，對其從輕處理，給予留黨察看兩年處分及政務撤職處分，降為一級調研員，終止他的十九大代表資格，收繳其違紀違法所得。

主動投案 留黨察看兩年

57歲的劉士余是江蘇灌雲人，曾在中國人民銀行任職18年，官至副行長，2014年底轉任中國農業銀行董事長，2016年2月A股試行「熔斷機制」爆跌後，劉開始擔任中證監主席，今年1月調到供銷總社，被視為遭貶閒職。

打大鱷聞名 言論惹火

主掌中證監近3年，劉士余因加強監管、打擊資本大鱷令市場印象深刻，但其間A股毫無起色亦惹來不滿。他曾多次發表出位言論，包括2016年12月針對野蠻收購表示「我希望資產管理人，不當奢淫無度的土豪、不做興風作浪的妖精、不做坑民害民的害人精」，以及2017年2月稱注重黨建的公司業績就好。