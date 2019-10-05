俄羅斯助中國建導彈預警系統 分析：各取所需 華改善弱點俄加強遠東監控

普京：華防禦力大增 系統僅美俄擁有

《今日俄羅斯》（RT）周四報道，普京在講話中稱，「我想我要說的不是什麼大秘密。大家總會知道的。我們現在正協助我們的中國伙伴建造導彈預警系統」。俄羅斯衛星通訊社亦報道，普京在會議上說：「我們將在航天、軍事技術等領域進一步開展合作。我們將幫助中國建造導彈預警系統，這將從根本上提高中國的國防能力，因為目前只有美國和俄羅斯擁有這種系統。」

普京並無透露該預警系統的詳細內容。內地傳媒《觀察者網》引述俄媒的說法指出，導彈預警系統結合陸基雷達和衛星，用於探測彈道導彈的發射，並計算其軌迹；然後數據將被傳輸到指揮中心，再決定如何擊退襲擊並作出反應。

在新中國70周年閱兵活動中，中國展示了多枚新型導彈，包括高超音速的東風-17彈道導彈。高超音速（hypersonic）亦稱「極音速」，指速度5馬赫或以上。高超音速導彈勝在其突破防禦的能力，因其速度高於現有防禦武器，就算迎面攔截，也難以準確計算出相應攔截軌道。這種導彈彈道有別於傳統彈道導彈呈拋物線飛行，可反覆進出大氣層，現有反導系統對此束手無策。

不過在閱兵亮相的眾多新型裝備中，導彈防禦系統似乎未如東風-17等成為外界焦點，仍是射程高度可達30公里的紅旗-9中遠程防空導彈及首次亮相的紅旗-16B中程防空導彈。澳門軍事專家黃東表示，紅旗9B具有很初級的中遠程彈道導彈攔截能力，「中國近10年來從東歐接手了一些預警設備，也在發展自己的防禦系統，但與俄美相比還差得很遠」。

紅旗導彈初級 「防衛系統未成熟」

黃東指出，中國除了雷達外，太空防禦系統也很薄弱，「預警衛星到現在還是個空白」。但他認為，這次中俄合作也是「一家便宜兩家着」，俄羅斯可出售自家的預警系統獲利，又通過在中國部署，加強遠東的監控能力；畢竟俄國國土太大，遠東地區鞭長莫及，「預警系統是聯網的，這種戰略一體化的局面，也將中俄的戰略合作伙伴關係推向新高度」。

在美國，導彈防衛系統包括陸基反導攔截彈（GBI）配備的「外大氣層殺傷飛行器」（EKV），組成本土陸基中段導彈防衛系統（GMD）；在海外則部署薩德系統（THAAD），以及較短程的愛國者系統和艦載防導系統，構成三級防護網絡。俄羅斯也有最新的S-500和S-400的導彈防衛系統，但黃東認為中國在防禦方面仍很薄弱，「發展了55年，目前有紅旗-19、紅旗-26，只是整個防衛系統未成熟」（見表）。

梁國樑料屬遠程警戒雷達

本港軍事專家梁國樑也稱，中國的防禦能力可能只及美國的1/10，舉例稱美國的「鋪路爪長程預警雷達」（AN/FPS-115 PAVE PAWS）能探測到大半個地球，「此次中俄合作，各取長短，也可以擴展自己的優勢」。他估計俄羅斯協助中國建造的預警系統，可能是遠程警戒雷達和末端高空反導系統。

明報記者

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