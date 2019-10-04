兩彈一星奠基礎 躍20大創新國

四縱四橫高鐵網 全球最大最快

在改革開放前，中國最為人稱道的科技是1964年第一顆原子彈試爆成功，1967年6月17日第一顆氫彈空爆成功及1970年中國第一顆人造衛星發射成功，這被視為中國在科技及軍事等領域獨立自主、團結協作、創業發展的成果，也為以後中國航天發展打下基礎。該計劃由當時的中共領導人毛澤東親自拍板，傾全國之力最終得以成功。

在改革開放近30多年後，中國高鐵飛速發展，目前高鐵運營里程已達3萬公里，佔全球60%以上，仍以平均每天9公里的速度增長，基本建成世界最大的四縱四橫高鐵網，同時形成世界上速度最快的鐵路系統。近年來，中國在創新事業取得跨越式發展，包括航空航天、超級電腦、量子通訊、重大新藥創製等成果，網購、移動支付也成為中國的名片，5G、人工智能（AI）智能等技術領先全球，科技創新對經濟社會發展的扶持引領作用不斷顯現。

據由世界知識產權組織（WIPO）、美國康奈爾大學和歐洲工商管理學院（INSEAD）共同發布的《2017年全球創新指數（GII）》報告顯示，中國創新排名從2016年的第25位升至第22位，到2018年度的報告，中國的排名躍升至第17位，首次進入全球最具創新性的前20個經濟體之列，到今年則排第14，顯示中國近年實施創新驅動發展戰略取得顯著成效。