創科之路 從國家主導到市場呼喚 政策加開放 人人捧創新

中美組合創業 攻無人零售

走進碼隆位於深圳鹽田的辦公室，每間會議室都以科學家來命名：一入門右手邊的房間是數學家「陳景潤」，往前走你會遇見核專家「錢學森」、諾貝爾生理醫學獎得主「屠呦呦」，甚至還有南北朝數學家「祖沖之」。這些中國歷史上的科學創新者，對技術出身的黃鼎隆和他的創業伙伴而言，是永恆的激勵。

「碼隆今年的主題是『落地』。」黃鼎隆說。經過創業頭兩年的技術攻堅，碼隆的商品識別技術被多個國際賽事認可，下一步是要正式應用於更多商業場景。他們瞄準了「體量大、收益高」的零售業。

在近兩年興起的「無人零售」領域，由他們提供的無人智能貨櫃方案，讓客戶僅用手機掃描商品儲物櫃門上的二維碼，即可查看價格、購買並結算；系統的另一端，商家即時獲得客戶消費數據，包括所購商品、購物地點、貨櫃剩餘商品情况等，幫助商家降低人力成本的同時減少貨損率，改善管理與進貨流程，從而提高整體零售效率。

AlphaGo勝棋局掀熱潮

國家撥資源劍指AI發展

黃鼎隆說，在他看到AI技術突破、決定下海的那年，AI在國內仍屬冷門領域，僅有微軟等大公司和高校投入零星的研究。直到2015年Google的AlphaGo戰勝韓國頂尖圍棋棋手李世石讓全球矚目，AI熱潮始席捲國內。資本、政策、社會濃厚的創新氛圍，以及良好的硬件儲備，吸引一批批新入局者。

自2015年起，多個政府部門陸續發布多項AI發展規劃，為AI技術發展項目、人才培養與引入以及企業創新提供資金等多方面支持。2017年《新一代人工智能發展規劃的通知》，將發展AI提升至國家戰略層面，指出AI是經濟發展的新引擎，要用AI推動產業變革。短短4年間，中國在AI這個新興技術領域實現大躍進。根據中國信息通信研究院今年4月發布的《全球人工智能產業數據報告》，截至3月底，全球活躍AI企業達到5386家，其中美國2169家，中國緊隨其後，有1189家，主要集中在北上深廣4個城市；而接近七成是像碼隆一樣的應用層企業，集中在消費終端、智能家居、智慧醫療、自動駕駛等領域，與人們的生活緊密結合。

第二大「AI企業國」

料下年產業額達1755億

當很多AI企業被問及未來的發展方向，「看需求」、「找痛點」是常見答案。國家發改委副主任林念修今年8月在上海舉行的人工智能大會上曾表示，中國AI產業到2020年有望突破1600億人民幣（下同，約1755億港元），帶動相關產業突破1萬億元（約10,970億港元）。

在70年裏，科技成果轉化並應用於經濟民生的比例，從來沒有現在這麼高。新中國成立時，國家一窮二白，工農業基礎十分薄弱，國民經濟幾近崩潰。雖說1960年至1970年間的「兩彈一星」展示了中國科技水平的飛躍，但中國在基礎科學研究及科技應用上遠遠落後於西方國家，直到1978年召開全國科學大會，鄧小平提出科學技術是「第一生產力」，科技體制改革開啟，逐漸讓科技開始真正服務經濟建設。與此同時，改革開放也使中國吸收了大量外來的技術，中國科技創新又迎來了再次飛躍，科技成果產業化加速，為AI等新興技術在中國的迅速崛起打下基礎。

如今AI技術在中國已經廣泛運用，黃鼎隆認為，最大的改變是人們的觀念，「現在中國人人都相信創新，都願意擁抱創新，也願意給創新的東西給予足夠關注和投入。因為中國過去幾年，無論在技術還是商業創新，都看到實實在在的收益」。

明報記者

（中華人民共和國成立70周年專輯 - 六之四創科）