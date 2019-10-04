北京聞風：治理現代化 四中全會回應「新時代」／文：鍾鳴九

分析者稱，從歷史沿革、議題設置、當下情勢等多個維度，可以研判這次會議之於新時代的重要性。

會議多選「承前啟後」關鍵年份

有內地學者統計，中共自1921年建黨以來，共召開過11次四中全會，即將舉行的，是第12次，也是1978年改革開放以來的第9次。從召開時間看，多位於承前啟後的關鍵年份，議題所涉中共和國家發展的重大問題。

筆者梳理發現，1989年以來，四中全會每5年在京召開一次，多在9月中下旬。5年前的十八屆四中全會，於10月20日至23日舉行。

從會議內容看，多集中在經濟、黨建、改革等方面。十八屆四中全會，專題討論全面依法治國，被視為中共史上首次。

根據官方較早前發布的信息，中共十九屆四中全會的主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題。

有專家預計，這次會議將充分肯定中共十九屆三中全會以來的工作，分析國內外最新情勢，審議通過關於推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定。

國際形勢複雜 爬坡過坎邁「現代化目標」

事實上，治理體系和治理能力現代化，一直是近年熱話，中國最高領導人習近平有不少相關論述。比如，他所作的中共十九大報告即指出，必須堅持和完善中國特色社會主義制度，不斷推進國家治理體系和治理能力現代化，堅決破除一切不合時宜的思想觀念和體制機制弊端，突破利益固化的藩籬，吸收人類文明有益成果，構建系統完備、科學規範、運行有效的制度體系。

去年以來，中共更是自上而下，推行了史上規模、力度最大的中共和國家機構改革。

甫隆重舉行新中國成立70周年慶典，中華民族正處於復興「爬坡過坎」的關鍵期。2020年欲消除絕對貧困，全面建成小康社會，接下來還有諸多規劃性奮鬥目標，包含2035年基本實現現代化、2050年建成現代化強國。而此際，國際形勢異常複雜，深化改革任務繁重，充斥着挑戰與風險。比如，中美關係在交鋒中調適，貿易戰還在進行；持續近4個月，香港「樹欲靜而風不止」，局勢尚未真正安定。

治理現代化，關乎大棋局。中共十九屆四中全會哪天召開，有沒有人事方面安排，對外發表怎樣的公報，不久就會揭曉。

鍾鳴九