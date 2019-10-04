孟晚舟案 控方認有過失無「陰謀」

孟晚舟因涉嫌違反美國對伊朗制裁令，被美國要求引渡。孟晚舟否認指控，其律師團隊並反訴CBSA和皇家騎警濫權搜證，侵犯孟的權利，要求法庭暫停引渡程序。針對擱置引渡申請的審訊上月23日開始，為期8天。

索孟手機密碼 邊境局交皇家騎警

孟晚舟9月30日重返法庭，連續3日出席聆訊。據加拿大廣播公司（CBC）報道，控方在庭審中辯稱孟在被捕過程中沒受到不公對待，但承認CBSA官員去年在機場沒收孟晚舟的手機、平板電腦及其他電子設備後，要求她提供手機密碼，但「錯誤地」將密碼提供予皇家騎警。

在呈遞法庭的一份文件中，CBSA一名負責人表示，她意識到上述錯誤時就致函皇家騎警，建議後者不可使用或同第三方共享孟的手機密碼。

控方周三在庭上辯稱，由於存在欺詐指控，CBSA官員有正當理由質疑孟和帶走她的電子設備，法律也允許他們搜查旅客所有「物品」，其中應包括手機。控方表示，法庭應「結合更大的背景」考量CBSA在處理孟手機密碼上的過失，並否認孟代表律師的「陰謀」指控。控方還稱，加拿大邊境服務局獲授權將孟晚舟裝置沒收並封存入袋，以防手機內容遭遠端消除，但邊境人員在將它們交給加拿大皇家騎警前未檢視手機內容。孟晚舟幾天來都隨律師出庭，席間不斷做筆記。