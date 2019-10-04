長假景點煲「人粥」 九寨溝門票掃清 網民：兩岸猿聲啼不住 我才走了兩三步

西湖斷橋變「人橋」 客流擠爆Wi-Fi

新華社微信公眾號報道，每逢國慶長假，不少人的腦海總會唱起了一首歌，其中的歌詞是「我曾經跨過山和大海，也穿過人山人海」。浙江杭州西湖在國慶長假再次迎來旅遊高峰，景區內人頭攢動。對此，已見證10年「黃金周」歷史的內地遊客也沒抱怨，對於著名的斷橋變「人橋」，有遊客笑言，「人多到把Wi-Fi訊號都斷了」。

杭州的西湖亦非孤例，上海的外灘也變成「人灘」、「人粥」。為避免遊客過多造成意外，上海警方首次啟用三角形環島「雨刷式」導流措施。南京東路、中山東一路路口是行人通往外灘最主要的路口，交警和安保人員在該路口站成了三角形標兵線，將進入和離開外灘的遊客隔開，避免人流對衝。對於這種情形，有網友套用李白的古詩調侃，「兩岸猿聲啼不住，我才走了兩三步」。

故宮復開日限8萬人 門票售罄

至於往年「人人人人人」的大戶，八達嶺長城風景區昨日發布消息稱，門票預約數已達最多的6.5萬，門票售罄。八達嶺景區請未預約的遊客改約其他時間遊覽，或前往景區周邊的八達嶺古長城、八達嶺水關長城。故宮自前日復開，每日限售8萬張門票，截至10月5日的門票已提前售完。

歷時一年多修繕，最先讓「黨和國家領導人」用於國慶觀禮的天安門城樓，昨日起恢復對外開放。天安門地區管委會表示，將借鑑其他景區做法，天安門城樓實行限流參觀。遊客須提前一日通過「暢遊公園」微信公眾號預約參觀，日限9000名遊客。

港前日出入境人次 少同期28.8%

白天景點遊客多，晚上人也未必少。在青島五四廣場，由於晚上舉辦燈光秀，現場也是人山人海。有網民發帖文提示，「鞋子太貴的，就別去看燈了」，因為容易被擠掉鞋。在著名景區泰山，由於遊客太多，山頂無法容納數萬遊客，大部分遊客無緣觀看泰山日出。在廈門鼓浪嶼，鼓浪嶼的日光巖是海拔最高的，最近每天也有5萬人排隊3小時看石頭；儘管如此，依然無阻遊客的熱情。

香港與內地黃金周出遊盛况不同，昨日入境處公布10月2日的出入境數據，數據顯示，國慶節翌日入境香港37.5萬餘人次，出境29.6萬餘人次，合計共67.1萬餘人次出入境，比去年同期人次減少28.8%。

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