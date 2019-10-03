涉非法銷芬太尼 美控3中國人

法新社報道，陳德耀（Deyao Chen，音譯）、陳桂春（Guichun Chen，音譯）和潘良圖（Liangtu Pan，音譯）共用「Alex」之名，於2016年4月至2017年3月間，在中國接收網絡訂單後，將管制藥品郵寄給賓州前副警長蘭迪斯（David Landis）分銷。美國司法部發言人稱，3人尚未落網，據信還在中國，罪名成立可判終身監禁；蘭迪斯則已認罪，正候判。

美國多番指摘中國對造成數萬名美國人喪命的芬太尼大量流入美國坐視不理，惟北京反駁美國的芬太尼濫用問題應當從自身找原因。中新社報道，崔天凱在文章中強調，中國政府對毒品問題始終持「零容忍」態度，中方將全力以赴切斷相關非法物質流入美國，但防止芬太尼濫用對美解決相關問題存在根本性重要作用。

該文最後稱，解決芬太尼類物質濫用是一個高度複雜的問題，中方願就此與美方加強協調與合作，但相關合作應基於相互尊重和理解，要停止無理和不公的指摘。