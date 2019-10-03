愛國情緒高漲 主旋律電影大收 3片3日票房逾22億

新華社：歐非多國多場售罄需加場

《每日經濟新聞》援引票房統計平台「燈塔」App的數據報道，上述3部影片於9月30日正式上畫，首日票房全部破億，總票房超過6.6億元，創國慶檔單日票房歷史紀錄。翌日，總票房超過7.9億元。澎湃新聞引述業界稱，這3部影片無論是成本還是陣容，都是10億以上級別，一個國慶檔期能夠容納3部10億級別以上的影片，前所未有。

《我和我的祖國》有談香港回歸談判

《我和我的祖國》作為新中國70年獻禮之作，集合華語電影的頂級導演陣容：陳凱歌擔任總導演，連同張一白、管虎、薛曉路、徐崢、寧浩、文牧野等7名導演，分別講述7組普通人在中國大事中的經歷，以小人物見證大時代。7個故事之一，由薛曉路導演的《回歸》，從1997年7月1日香港政權交接儀式籌備前後幾個普通人的視角切入，講述了香港回歸談判背後的故事。本港藝人任達華、惠英紅等參與主演。

新華社報道，《我》片30日起也在美國、歐洲、非洲多國過百家影院同步上映，各地華僑華人、留學生等反響熱烈，多地多場次售罄並在擴映加場。

《攀登者》《中國機長》真事改編

另一部大熱影片《攀登者》由真人真事改編，講述1960年中國登山隊完成人類首次從珠穆朗瑪峰北面登頂的15年後，登山隊員打算再次登上珠峰的故事。該片監製是徐克，主演包括創下內地電影票房之冠《戰狼2》的導演兼主角吳京、國際級影后章子怡、今年新晉柏林影帝王景春等，另有成龍。

《中國機長》則改編自去年5月14日四川航空3U8633航班化險為夷的事件。當時在萬米高空的客機發生罕見駕駛艙擋風玻璃爆裂事故，機組人員克服萬難令航班安全降落。該片由香港導演劉偉強執導，內地知名演員張涵予、袁泉等主演。

去年內地國慶檔票房報收21億。從目前3部電影總排片超過90%來看，票房應會超過去年，其中昨日《我》片排片佔36%，《中國機長》佔30.2%，《攀登者》也有23.9%。根據票房統計平台「貓眼」數據，對《我和我的祖國》、《攀登者》及《中國機長》的預測票房分別為30.35億元，13.85億元和20.63億元。

業內人士表示，「主旋律影片的工業化已經成熟，再趕上70周年，觀眾愛國情緒高漲，自然助推國慶檔的高票房」。不過有影院經理擔憂國慶檔後幾天的票房走勢，稱主旋律題材的同質化讓競爭加劇。