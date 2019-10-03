重工基地沒落 東北三省振而未興

遼寧婦遷居廣東 「怕回去不能生活」

大量國企破產導致的失業潮，令東北人口大量外流，2017年一年，3省淨減少35萬人。人口外流加劇東北的空心化，去年由中央統戰部、全國工商聯共同推薦的「改革開放40年百名傑出民營企業家」，來自東北三省的僅有5人。全國工商聯的2017中國民營企業500強中，東北三省共9家入選，而浙江有120家，江蘇有82家，廣東有59家。其實，在北上（京滬）廣深等一線城市也遍佈東北人身影，遼寧人王莎莎在廣東生活已14年，直至去年，她才下決心將戶籍從瀋陽遷到惠州，十幾年來一直做服裝生意的她說：「比照南方，東北經濟也好觀念也罷差太多了，我怕我回去也不能生活，索性就在這邊定居了。」

東北雖有石油、鋼鐵、煤炭等重工業，但資源枯竭，技術落後，終致衰落。雖然2004年8月時任總理溫家寶就提出「振興東北」戰略，惟多年來振而不興。2016年遼寧省GDP下降2.5%，是全國唯一負增長的省份，國務院被迫於去年再推新一輪東北振興戰略。

黑龍江人魏先生在深圳生活將近16年，他認為，東北經濟不行主要是環境所致，「農業或者旅遊，南方可以做四季，東北（因寒冷）就平白少一半時間。想奮鬥的人都出來了，剩下的人都比較懶散」。他笑稱，如今東北的支柱產業是燒烤，高科技就是直播（抖音），「在南方人都在喝茶談賺錢時，東北人都在喝酒吹牛，用什麼跟其他地方競爭呢？」