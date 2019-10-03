農村70年 收入增40倍人口比例減半

袁隆平育雜交水稻 糧產大增

1975年，良種專家袁隆平領銜培育出雜交水稻，並推廣2.3億多畝，令中國當年將糧食畝產從300提升至800公斤，糧食總量增產200多億公斤，可多養活7500多萬中國人。至2005年，雜交水稻在全國的累計種植面積達3.4億公頃（相若3074個香港），增產稻穀4.5億多噸。袁隆平的科研團隊近年通過基因篩選技術，培育出適合在海邊灘塗甚至鹽水湖區域種植的海水稻，並實現畝產300公斤以上。

隨着城鎮化，近年愈來愈多農民進城工作。1949年，中國5.4億人口中89.36%住在農村，2018年，全國近14億人口中住在農村的只有40.42%。