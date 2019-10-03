昔為工業化犧牲農民 改革開放改變國運 經濟飛躍 晉身第一製造大國

清華報告料30年內成最大經濟體

新中國的第一個五年計劃從1953年開始，時任總理周恩來曾表示，「對於社會主義國家，我們能不能有依賴心理呢？比如由蘇聯搞重工業、國防工業，我們搞輕工業，這樣行不行呢？我看不行。」當時，美國正對中國實施禁運，新華社旗下雜誌《瞭望》稱1954年美國政府一份文件指出：「對共產黨中國的貿易管制，不僅要阻礙其戰爭潛力本身的增長，而且要阻礙其工業化。」即便是糧食、棉花、橡膠這些生產生活必需品的材料，都被納入禁運名單。

農民納稅4000億 為急速工業化「墊支」

而中共的雄心從一開始就不是以民生為優先，而是全力追求工業化。在1956年蘇聯援建中國156個重點項目中，144項集中在煤炭、石油、電力、鋼鐵、有色金屬、化工、機械和軍工等重工業部門。至1957年底，中國已初步建立了比較完整的基礎工業和軍工體系。

不過，這樣的快速工業化是以犧牲農民的利益為代價，改革開放前近30年間，從大躍進到人民公社，農民都是受苦最深。中國社科院副院長高培勇稱，中國農民於1951至1978年間，以稅收形式向國家提供了978億元（人民幣，下同）貢賦，以工農產品價格「剪刀差」（高價售工業品、賤賣農業品）向國家提供了5100億元資本，扣除國家對農業的投資1760億元，農民為國家工業化提供了4340億元的淨積累。有估算認為，按照現值，這一數字也許高達數萬億甚至數十萬億元。

內地從第二個五年計劃就踏入「大躍進」時期，中央高層提出經濟上超英趕美，鋼鐵和糧食產量每年要翻一番等不切實際的目標，由於違反經濟規律，大躍進未為中國經濟帶來增長，反而令國民經濟跌入空前蕭條，糧食減產導致大饑荒，餓死的人數以千萬計。隨後的十年文革，亦令經濟停滯不前。

30年留教訓 「決策過度集中致重大失誤」

清華大學中國經濟思想與實踐研究院創始院長、金磚銀行首席經濟學家李稻葵指出，從新中國成立到1978年，中國在較短時間內建立獨立完整的工業體系和國民經濟體系，為後一時期的發展奠定基礎。其間的兩條寶貴經驗是：公共衛生、基礎教育和基礎設施是快速發展的基礎；自主創新完全可行，但關鍵在於開放學習、引進和利用人才。這一時期留下不少教訓，包括市場作用被行政力量全面替代，經濟發展效率極低；決策權與決策過程的過度集中導致重大失誤等。

改革開放後的40年，李稻葵認為，「一個始於政府高度管控的非市場經濟體制，為中國也為人類創造了歷史上最大規模、也極為特殊的經濟增長，初步建立起中國特色社會主義市場經濟體制。」

今日中國鋼產量已佔世界一半，4G基站佔全球總量一半。1950年中國人口為5.44億，當年全國發電量為46億千瓦時（kWh），人均不足10度。這一數據在2018年已大增至約7萬億千瓦時，是美國的1.7倍；美國在這方面曾居世界之首100多年。

「東南勝西北」 地區差異待縮短

2017年美國太空署（NASA）曾發布一張全球夜景圖，圖中的城市夜光直觀地呈現中國最繁華的城區群落，分別為京津冀首都經濟圈、長江三角洲和珠江三角洲，這些地區夜間光亮度已不輸日、韓等國家；相比之下，中國東北、西北地區仍然黯淡。這亦反映中國幅員廣闊，經濟總體呈現「東部強於西部、南方優於北方」的特點，縮短地區差異成未來發展首務。

明報記者

（中華人民共和國成立70周年專輯 - 六之三經濟）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676