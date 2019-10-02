美籍華裔導遊 被控做華諜

路透社和《華爾街日報》報道，美國司法部稱，美籍的彭學華上月27日在加州海威德（Hayward）住所被捕，本月2日舉行拘留聽審前不得保釋，聯邦檢察官說彭是「受過訓練的間諜」。美國聯邦調查局（FBI）2015年由一名雙面間諜得知，中國國安部認為彭靠得住，因此FBI開始調查。彭學華在中國有家人和業務，該雙面間諜說，中國國安部掌握了彭學華公司的一切，倘彭不照指示做，便會「除掉他」。

酒店房留現金 雙面諜取錢留含機密資料SD卡

根據法院文件，上述雙面諜按美國政府指示向中國情報官員提供經篩選的機密資訊，包括給彭的情報，彭在2015年至2018年共進行1次演練和5次間諜行動，他通常會預訂酒店房間並將鑰匙留在前台讓該雙面諜取用，雙面諜入房取走現金並留下存有機密資訊的SD記憶卡，彭拿到SD卡便飛往北京。

彭學華2001年持商務簽證首度赴美，並以非移民工作者合法居留，2006年結婚後成為永久居民，6年後入籍。他曾註冊成立一家旅行社，接待計劃赴美求學的中國學生。起訴書還指，其中一家涉事酒店由彭的親戚部分持有，彭常在該處接待遊客。