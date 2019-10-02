台跨港大橋坍塌 至少2死12傷

中央社引述台灣外交部表示，9名外籍傷者中有6人是菲律賓籍、3人是印尼籍，早前通報的6名外籍失聯人士中菲籍和印尼籍各佔3人。昨晚台灣內政部長徐國勇證實，在被斷橋壓毀的「新台勝266號」漁船發現2具外籍漁工遺體，身分有待確認。

油罐車墜下 司機重傷

一輛正過橋的油罐車遭逢意外隨橋墜落碼頭，火勢很快獲撲滅，張姓司機清醒送往羅東博愛醫院。該院副院長林志銘稱，張左右兩側各有10根和2根肋骨骨折，左側大腿骨亦骨折，脾臟及骨盆出血，左側有創傷性氣血胸，目前情况穩定，將轉到加護病房觀察。台灣中油證實張是該公司職員，將協助他申請保險理賠，並稱油罐車未有漏油，橋上附掛的油管雖折斷，但無太多油料外漏。

事發時在油罐車後方約400米的張姓貨車司機說，因爬坡而慢駛，沒有目睹油罐車掉落，他上坡後驚見橋身已經斷裂，趕緊煞車，差點掉落海中。同一時間宜蘭縣政府的「護漁號」也剛好準備經過橋下，驚險避開斷橋後，又在激起的大浪中穩住船隻。船長陳志哲心有餘悸，稱險被砸中，真是大難不死，他一上岸就去當地媽祖廟拜祭，感謝媽祖保佑。

南方澳大橋長140米、寬15米，橋面離海平面18米。《聯合報》稱依宜蘭縣蘇澳鎮公所資料，該橋是亞洲第一座雙叉式單拱橋，而全球只有兩座。台灣交通部初步判斷，事故原因是大橋海側橋墩坍塌，導致橋體墜下斷裂，但具體原因尚待釐清；至於昨日凌晨花蓮近海發生的地震是否與塌橋有關，暫時難以確認。交通部透露，南方澳大橋1998年通車，每年都有檢修，前年和去年曾投入1000萬元新台幣（約252萬港元）維修，包括石屎修復、鋼筋除鏽、落水管修復、角鋼伸縮縫更換。

交通部料海側橋墩坍塌 致橋下墜斷裂

事發之後，當地消防出動200多人到場救援，台灣軍方亦派出300多人及水下作業裝備、直升機等前往支援。台灣總統蔡英文等趕到現場，並探望傷者，蔡表示已要求查清事故原因，不要迴避責任。在立法院的質詢中，交通部次長王國材承諾會加強全台橋梁檢修。

台灣勞動部表示，將先偕同宜蘭縣勞工處發放慰問金，金額為輕傷未住院者3000元新台幣（約757港元），重傷住院者5000元新台幣（約1261港元），確定死亡者10萬元新台幣（約2.52萬港元）。此外，鴻海集團創辦人郭台銘辦公室宣布，郭以永齡慈善社會福利事業基金會名義，捐助宜蘭縣政府1000萬元新台幣（約252萬港元），用於救災及傷者後續醫療、安置等。