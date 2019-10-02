「帶路」繫百國 國際責任接踵

毛：中國應對人類有較大貢獻

胡偉星以「一帶一路」倡議為例，這是2013年國家主席習近平訪問哈薩克及印尼時分別提出的，現在參與國家已不限於當初的65個，而是130多個，變成了「多帶多路」。不同於以往的大國戰略，而是有很強的內生動力，也是中國在重構自身，實際上就是中國要在陸地和海洋同時崛起，要形成與世界互通的格局，同時保護自己的海外利益。他認為，中國外交除了愛國主義，還要負國際責任，毛澤東在1956年時就講過，「中國應當對於人類有較大的貢獻」。

70年後的今天，中國承擔了愈來愈多的國際責任，包括聯合國維和、亞丁灣護航、應對氣候變化、朝鮮半島無核化等方面。前駐英大使馬振崗認為，「作為世界第二大經濟體的中國，必然會被世界期望承擔更多義務。以往我們很少提出世界治理的方案，現在包括一帶一路倡議都產生了世界影響……西方必須接受一個崛起的中國在世界上發揮作用。」