建政逢冷戰 外交被迫「一邊倒」

中蘇決裂 「三個世界」修美日關係

中華人民共和國成立初期，蘇聯是首個承認的國家，中方派出的首任駐蘇大使也是曾與毛澤東、周恩來並列為中共三人領導小組之一的王稼祥，當時的外交路線是向社會主義陣營「一邊倒」。在聯合出版集團與外交部《世界知識》出版社合辦的研討會上，中國社科院地區安全中心主任張蘊嶺指出，中共中央在西柏坡會議時曾計劃與美蘇全方位建交，但建政時恰逢冷戰，最後被迫選邊站，「一邊倒」是迫不得已，抗美援朝的代價很大，面臨制裁，延遲解決台灣問題。

張蘊嶺說，建政之初只獲得部分世界承認，中蘇決裂後1960年代外交空間進一步縮小，後來提出三個世界理論，改善對美、對日關係，外交才漸活躍，冷戰結束後，逐步立於世界民族之林。

學者：60年代反美蘇偏離常軌

香港大學政治與公共行政學系榮譽教授胡偉星則稱，外交是要講「形」和「勢」的，只能順勢而為，他認為1949年時的「一邊倒」順應當時全球的民族解放、國家獨立的去殖化潮流，是順理成章的。但後來60年代的既反帝（美）又反修（蘇），就偏離常軌了。

79歲的馬振崗回憶起少時的經歷說，他讀書時，「一聽到廣播裏說又和什麼國家建交了，就趕緊用本子記下來，還要在地圖上查查這個國家在哪裏」。當時，中國面臨歐美政治上的孤立，經濟和軍事的封鎖，頭兩年建交的總共只有19國，到1970年馬振崗到南斯拉夫使館工作時，與中國建交的國家也僅55個。

直至1971年，中華人民共和國取代了中華民國在聯合國代表中國的席位，才正式走上世界舞台。