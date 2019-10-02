貿戰百年大局 中美漸行漸遠 前駐英大使：華續韜光養晦

明報記者

見證了新中國70年外交歷程的外交部外交政策諮詢委員、前駐英國大使馬振崗接受本報專訪時，對於中美關係變化感慨不已。曾任駐溫哥華總領事、駐美國大使館參贊、外交部北美大洋洲司長的他說，新中國成立前夕，美國駐華大使司徒雷登（John Leighton Stuart）曾託人傳話，稱只要不倒向蘇聯，美國願承認新政權並提供援助，「但美國不願放棄承認國民黨政權。在新中國倒向社會主義陣營後，中國就被當成了美國戰略上的敵人」。1960年代，美國陷入越戰泥淖，就想藉中國遏制蘇聯。雙方出於戰略互需，美國總統尼克遜訪華，中美發表《上海公報》。

冷戰後 美對華接觸遏制並行

自1985年便參與中美外交的馬振崗說，中美建交後，關係進入蜜月期，他舉例說，當時美國把中國視為友好非盟國，出售先進的黑鷹直升機（1984-1985年西科斯基公司分4批向解放軍交付24架，用於高原運輸補給），而中國也將國產戰機殲-8送美國作航電改裝。

馬振崗憶述，冷戰結束後，「大約1990年，美國前駐華大使洛德（Winston Lord）對我說，中美關係的基礎開始發生重大變化，美國將起主導作用」。到克林頓上台，美國對中國的定位變成「非敵非友」，制定接觸和遏制並行的政策。

小布殊時代，美國曾一度將中國定為戰略競爭國，但突發的9．11恐襲，令中美關係穩定了近10年。馬振崗稱，其實奧巴馬將戰略目標修訂為防止新興大國（中國）的崛起，重返亞太，「這對中美關係而言是最重要的改變，美國開始將戰略重心從歐洲、中東轉移到亞洲來」。

守成國忌新興國 修昔底德陷阱恐現

中國公共外交協會會長吳海龍曾表示，在中美貿易戰的當下，中美似乎正在滑向「修昔底德陷阱」（Thucydides's Trap），即新興大國與守成大國終會因對抗發生戰爭。中國現代國際關係研究院原院長崔立如認為，美國的國家安全戰略把中國確定為主要對手，使中美關係呈現出既是伙伴又是對手的複雜關係。雙方關係的持續下行已完全顛覆了中美之間原來的政治互信，他認為需要重建互信。

馬振崗認為，在中美貿易戰膠着的當下，兩國之間爆發冷戰和熱戰的可能都極低，「既不會爆發冷戰更不會打熱戰，兩國都是核國家，熱戰和冷戰對中美兩國甚至世界都沒有好處，爆發的可能性微乎其微。冷戰得有人跟他（美國）打，中國無意挑戰美國世界霸權，還在努力發展經濟，提高人民生活水平，怎麼會熱中於跟美國打冷戰呢？」

「華欲維權非稱霸」 料熱冷戰機會微

至於「修昔底德陷阱」問題，馬振崗稱「修昔底德陷阱」不是必然規律，歷史上傳統大國和新興大國也未必一定發生戰爭，「二戰後，美國替代英國確立了世界霸權，他們打過仗嗎？」他說，中國從未放棄韜光養晦的外交策略，歐美誤解是因為他們擔心強大起來的中國會影響其既得利益。「現在中國國力增強國際地位也發生改變，這使歐美感覺中國有些咄咄逼人。但中國只是有能力去維護之前不能得到維護的固有權益而已。」他解釋，1970年代中國南海發現石油和天然氣，當時正處文革時期，海軍力量不能有效維護海權，周邊國家便開始蠶食南海。隨着近年國力增強，中國加強對海疆控制，使美國在內的一些國家「很不舒服」。

「倘成功協調 人類文明邁新階段」

中國社科院地區安全中心主任張蘊嶺稱，中國自我期許為「國際秩序的維護者」，他形容為「建廟修廟不拆廟」，在新秩序完善前，不會破壞現有秩序，故中美大戰打不起來。他希望雙方打太極拳，而不要打西洋拳，如果成功協調，就是人類文明到達一個新階段。

中國亞洲經濟發展協會名譽會長、前駐大阪總領事王泰平也同意中美打不起來，但認為雙方是全面博弈，絕不限於貿易領域，可能要持續一個世紀，應放在百年未有的大變局下來認識。他說，希望雙方良性競爭，但中方必須做好最壞準備。

（中華人民共和國成立70周年專輯 - 六之二外交）