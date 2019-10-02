無人作戰比肩世界先進水平

無人作戰裝備以無人機為主，包括由高空高速無人偵察機、偵察校射無人機、小型近程偵察無人機、中程高速無人機等4款共11架無人機組成的第一方隊，由攻擊-2、攻擊-11無人機和反輻射無人機組成的無人作戰第2方隊，分別具有戰場偵察、目標定位、火炮校射、火力引導和打擊毁傷效果評估，以及偵察打擊等任務。其中攻擊-2能夠全天候遂行偵察打擊任務，攻擊-11可展開制空突擊、壓制防空等作戰任務，反輻射無人機具備壓制敵預警探測和指揮通信系統的強大功能。

無人作戰第3方隊則由兩型偵察干擾無人機和水下無人潛航器混編而成。《新京報》引述方隊政委李玉好表示，偵察干擾無人機是中國自主研發第一代無人機平台，是未來聯合作戰奪取制信息權重要力量；無人潛航器是海軍智能化平台，集戰場環境偵察、敵情監視等多種功能於一身，是未來無人作戰典型裝備。

信息作戰裝備成新貴

而另一支有別於傳統戰爭的受閱方陣是信息作戰方陣，由4個方隊共64架裝備組成的龐大作戰方隊，第1方隊受閱的16輛信息偵測、數據干擾等信息作戰車組，是中國自主研發的新一代信息作戰裝備，具有破擊節點、癱瘓體系等性能。第2方隊的4型16輛偵察干擾車和區域攔阻式干擾車，具有部署靈活、機動性強等特點，是中國新一代戰術電子對抗裝備體系重要組成部分。第3方隊的16輛機動通信裝備，對提升解放軍基於網絡信息體系的聯合作戰、全域作戰能力，發揮重要作用。第4隊則由氣象水文觀測車、地形勘測車等組成。