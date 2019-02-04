戰略打擊方陣壓軸 東風-17長劍-100驚艷 東風-41核導彈首亮相 射程覆蓋全球

新「航母殺手」10分鐘到第一島鏈

火箭軍的戰略打擊方陣在本次閱兵中的裝備方陣中壓軸出場。首次公開亮相的東風-17中近程彈道導彈取代了往年國慶閱兵式上的東風-11、東風-15系列，成為中國新一代常規彈道導彈家族的代表。昨日出現的東風-17是超高速音速常規導彈，由16輛新型導彈戰車搭載，具備全天候、無依托、強突防的特點，可對精確打擊中近程目標。東風-17射程可達1500公里，本土發射，僅10分鐘就可到達第一島鏈外海海域，攻擊海上大型軍艦，亦被稱為新「航母殺手」。

《環球時報》引述中國導彈技術專家楊承軍表示，東風-17的服役，在中國維護國家周邊領土主權完整的鬥爭中將發揮重要作用。它與其他導彈型號構成射程銜接、能力互補、高低搭配、運用靈活的體系，可精確打擊中近程目標。

音速3倍 反導系統難阻長劍-100

隨後而來的長劍-100超音速巡航導彈，精度高、射程遠、反應速度快，是長劍系列的最新型號，也是首次展現在世人面前。高超音速武器已成為全球軍事強國競相角逐的熱門領域。俄羅斯2018年率先發布了「匕首」、「先鋒」等高超音速武器，它們的超高速度與超強機動性能，讓傳統的反導系統難以防禦，因此被稱為顛覆性新概念武器。《觀察者網》稱，長劍-100的固體助推器直徑與東-11A導彈相同，但彈體頭部有可拋棄的保護罩，彈體中部則是小展弦比的彈翼，彈體尾部有兩個疑似衝壓發動機進氣口的裝置。最大的射程為2000至3000公里，飛行速度可達音速的3至4倍，可以精確打擊地面目標，或攻擊大型水面艦艇目標。

東風-41覆蓋全球 批量裝備國之重器

受閱的戰略打擊方陣中，壓軸出場的是外界最為關注的東風-41洲際彈道導彈。作為中國戰略核威懾能力的最強象徵，關注度極高。早在2014年，美國國防部就在年度發布的《中國軍力報告》中提到，中國正在發展能攜帶分導式多彈頭的東風-41洲際導彈，它採用公路機動式部署方式，具備更強的生存能力；可以攜帶10個分導式核彈頭，射程1.4萬公里，能夠覆蓋全美國，對美國的導彈防禦體系構成嚴峻挑戰，據稱一枚可以消滅10個城市。在2019年版的《中國軍力報告》中，五角大樓猜測該導彈在公路機動的基礎上，似乎還增加了鐵路機動和井式發射方式。

對於這種閱兵現場「輪子最多」、「個頭最大」的戰略武器，楊承軍表示，這是中國第四代戰略核武器的首次亮相。他表示，東風-41是中國現役導彈中射程最遠的型號，可以覆蓋全球戰略目標。這對於中國更有效地維護國家安全，有着非凡意義。閱兵聯合指揮部辦公室常務副主任、解放軍中部戰區副參謀長譚民此前曾透露，所有受閱裝備均為國產現役主戰裝備。閱兵式上有多達16枚東風-41同時亮相，顯示這種「國之重器」已經進入批量裝備階段。