「一國兩制」方陣巡遊 王祖藍黃金寶有份

【明報專訊】閱兵活動結束後，緊接的是以「同心共築中國夢」為主題的盛大群眾巡遊。巡遊分「建國創業」、「改革開放」、「偉大復興」3部分，有約10萬名群眾、70組花車組成的36個方陣參加和3個情景式表演，其中首次出現「一國兩制」方陣。各省市地方花車車隊中，香港、澳門及台灣花車依次在末尾出現，香港花車以「香港 進」為主題，寓意香港「穩步向前」。
據早前傳媒報道，參加「一國兩制」方陣的港澳台人士約有2000人，多為在內地升學的港澳學生。央視畫面顯示，該方陣花車的中央是港、澳兩地基本法雕塑，兩邊分別是代表香港和澳門的金紫荊像和金蓮花像。金紫荊像下，本港藝人王祖藍、單車世界冠軍黃金寶、以及港專校長陳卓禧等人手持花束及揮舞國旗。在經過天安門城樓時，方陣人群手舉香港、澳門「明天會更好」的牌子，大聲呼喊「祖國我愛你」口號。
而在接近尾聲的「中華兒女」方陣，由各省、直轄市、自治區以及香港、澳門、台灣等34輛彩車組成。香港花車造型彷彿一艘巨輪，據官方公報，這個名為「香港 進」的花車，主題為一艘前進中的船，寓意「香港不斷穩步向前，追求發展」，藍色船身上有「飛龍」標誌及彩帶，車上展示香港5個現在和未來的地標建築模型，分別是香港故宮文化博物館、M+博物館、戲曲中心、香港科學園和西九龍高鐵站。
港花車通過 央視鏡頭首轉林鄭
央視直播時，在香港花車通過時，將鏡頭第一次轉向在天安門城樓觀禮的特首林鄭月娥。