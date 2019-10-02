女兵學者文員 多種方隊首亮相

其中儀仗方隊首次同時高擎黨旗、國旗、軍旗經過天安門接受檢閱，也是儀仗方隊歷次參閱規模最大的一次。領導指揮方隊有352人，來自全軍27個機構，其中將軍級的有27人。新華社稱，領導指揮方隊具有鮮明的聯合特質和強烈的備戰打仗指向，展現解放軍改革重塑後領導管理體制和聯合作戰指揮體制的嶄新風貌。

女兵方隊來自全軍六大軍種和武警部隊一線單位，由陸軍軍醫大學士官學校牽頭抽組。在受閱女兵中，有基層連排長，也有機師、艦員、狙擊手、導彈發射手，還有國際比武優勝者。女兵方隊首次以掛槍形式，全新混合編組參加國慶閱兵。

首次亮相的還有戰略支援部隊和院校科研方隊，戰支部隊2015年12月31日成立，是軍改後成立的新軍種。院校科研方隊是平均學歷最高的受閱方隊，由軍事科學院、國防大學、國防科技大學聯合組建，隊員包括教員、科研人員、在校學員等。其中，碩士研究生以上學歷的佔71%。

軍校師生組高學歷方隊

作為15個徒步方隊中唯一不帶槍方隊，文職人員方隊則由8個大單位的290個旅團級單位抽組。受閱隊員大多從事管理和技術崗位，99%為本科以上學歷，其中博士、碩士研究生佔11%。

戰旗方隊「傳承紅色基因」

在裝備方隊受閱前，行駛在最前面的是戰旗方隊，在五大戰區指揮員引領下，載着包括「鐵軍」、「大渡河連」、「平型關大戰突擊連」「塔山英雄團」等100面榮譽戰旗的猛士車緩緩駛過天安門。這也是首次有戰旗方隊亮相受閱，官媒稱是象徵傳承「紅色基因」。