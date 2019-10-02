國慶閱兵 稱「沒有力量能阻中國前進」 習近平：堅持一國兩制和平統一

慶祝活動約早上10時開始，習近平在講話中表示，「今天，社會主義中國巍然屹立在世界東方，沒有任何力量能夠撼動我們偉大祖國的地位，沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐。」涉及港澳台的段落，他強調「前進征程上，我們要堅持『和平統一、一國兩制』的方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮鬥。」在講話結束時，習高呼「中華人民共和國萬歲！偉大的中國共產黨萬歲！偉大的中國人民萬歲」。

60周年胡錦濤提「堅定不移」

10年前，時任國家主席胡錦濤在新中國60周年慶祝活動中的講話中，曾提出3個「堅定不移」，其中包括「堅定不移堅持『和平統一、一國兩制』的方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，繼續為實現祖國完全統一這一中華民族的共同心願而奮鬥。」

胡江現身觀禮 未見朱鎔基

昨日，前國家主席江澤民、前國家主席胡錦濤均現身天安門城樓。江澤民時而站立，時而坐在椅子上。胡錦濤滿頭白髮，容貌蒼老，不過他大部分時間站着，偶而會向受閱隊伍揮手。健在的卸任領導人中，前總理朱鎔基及前政治局常委羅幹均未露面。102歲的前常委宋平昨日也現身，看來精神不錯。

閱兵總指揮、中部戰區司令員乙曉光上將向習近平報告後，上午10時18分許，習近平登上檢閱車開始檢閱受閱1.5萬官兵和軍備。隨後空中護旗梯隊護衛中共黨旗、中華人民共和國國旗、中國人民解放軍軍旗，飛過天安門廣場上空，揭開閱兵分列式序幕，59個方（梯）隊和聯合軍樂團，160多架戰機及580台（套）裝備，依次通過天安門廣場接受檢閱。

檢1.5萬官兵 1949人組國旗方隊

受閱方隊包括15個徒步方隊，分別是儀仗方隊、各軍種方隊、女兵方隊、院校科研方隊、文職人員方隊、預備役部隊方隊、民兵方隊、維和部隊方隊等；32個裝備方隊，分別包括陸上作戰、海上作戰、防空反導、信息作戰、無人作戰、後裝保障、戰略打擊等7個模塊；12個空中梯隊，共分為領隊機梯隊、預警指揮機梯隊、轟炸機梯隊、艦載機梯隊、殲擊機梯隊、陸航突擊梯隊等；聯合軍樂團以解放軍軍樂團為主，從全軍抽組1300多人組成。

閱兵活動全長約80分鐘，接着11時40分舉行群眾巡遊，約10萬名群眾及70組花車參與，其中包括400多名港澳台、海外僑胞和外國遊人。走在最前的是由1949人組成的國旗方隊，接着是由2019人組成的國徽和國慶年號方隊，象徵中國走過的70年歷程。

除了上午的慶祝大會及閱兵巡遊外，當晚天安門廣場舉辦了長達90分鐘的聯歡活動，活動由晚上8時許開始，分別有主題表演、中心聯歡表演、群眾聯歡和煙花表演。活動由張藝謀擔任總導演，其間表演者手持熒光屏、焰火拼出「祖國萬歲」、「新時代」等圖案，夜空中煙火砌出「人民萬歲」的字形，習近平等黨和國家領導人也在天安門城樓主席台，與各界群眾同歡。

（新中國70周年）

明報記者

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