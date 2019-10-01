華為正研6G 估計10年後商用

華為在6G的研發一直受各方關注，內媒「36氪」今年8月報道指，華為已在加拿大渥太華展開6G研究，而除華為以外，韓國、芬蘭、美國等也已加入6G研究競賽。業界判斷6G會在2030年前後問世，網速將提升至5G的10倍，預計可達每秒1Tb，屆時或可打通地面、海洋及天空通訊系統。

至上月初全球簽逾50份5G合同

中美貿易戰以來，美國持續以安全風險為由，游說全球盟友禁止華為參與當地5G建設，惟各國反應不一。截至9月3日，華為已在全球獲得超過50個5G合同。華為創辦人任正非早前表示，華為可以一次過將5G技術售予美國及其他國家，以助歐美5G技術趕上華為。

據「快科技」報道，華為2009年投入6億美元啟動5G技術和標準的研究，2016年後追加投資14億美元，以加快研發端到端5G商用產品，5G投資率先達20億美元，超過美國和歐洲主要設備供應商的投資總和。根據歐洲電訊標準化協會公布的5G標準必要專利報告，截至去年底華為的專利申請數佔總額的17%，領先其他廠商。