「米娜」襲台 萬戶停電百航班取消

台灣氣象部門周日（9月29日）針對颱風米娜發布海上和陸上警報，30日發布資料表示，當天上午8時，米娜中心位置在距離宜蘭東南方約370公里的海面上，正向西北移動。台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣等地宣布停班停課；台北股市、期貨市場亦休市一天。

米娜帶來的強風令山區樹枝壓到電線，引致停電。根據台電統計，昨日有逾2.5萬戶一度停電，至晚上仍有4352戶未恢復，停電區域包括台東縣、宜蘭縣、桃園市、新北市、花蓮縣。

中央氣象局預測，米娜的中心將在昨深夜至今凌晨從台灣東北角沿海通過，北部風雨最強；由於米娜移動快速，台灣本島今晨可望脫離暴風圈。

料今撲浙 逾2萬漁民上岸

另據福建省氣象台預報，米娜昨日最大風力12級（最高17級），強度為颱風級；將以時速約25公里移動，逐漸向浙江中北部沿海靠近，強度繼續加強，預計今日下午到夜間登陸或擦過浙江中北部沿海，將為浙江東部、福建東北部等地帶來大雨。

福建省已啟動防颱IV級應急響應（I為最高級別），寧德、福州和平潭沿海養殖魚排23,067人已撤離上岸。此外，福建各地已關閉43個沿海景區景點及241處地盤。