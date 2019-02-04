中美角力：納斯達克收緊限制華企IPO

多由內部人士持股 交易量低

路透社引述監管文件以及企業高管和投行人士消息報道，大多數中國小型企業在美國上市後股票交易量都很小，因這些股票多由少數內部人士持有，低流動性難吸引大機構投資者。

報道舉例指，去年透過納斯達克IPO籌資1億美元的互聯網醫藥健康企業「111集團」，主要將股票售予與公司高管有關係的人士。在過去兩年上市的電商「網紅孵化」與營銷平台「如涵」、教育培訓機構「樸新教育」，以及寵物用品開發商和製造商「多尼斯」股份有限公司，也都是由中國投資者持有更多股權。上述公司未有回應路透社查詢。

剛於8月生效的新規定，要求提高股票平均成交量，最少50%股東在新股發行中每人須投資最少2500美元。納斯達克6月曾表示，與美國資本市場聯繫不夠強的公司，包括沒有與美國有聯繫的股東、營運、管理或董事局成員，會被延遲上市。有中國企業表示，已向納斯達克承諾募集得來的資金中最少30%是來自美國投資者。

路透社報道引述美國律所Schiff Hardin LLP亞洲業務主席馬蒂諾（Ralph De Martino）表示，自2018年中旬以來，這類中國IPO帶來的市場低流動性和高波動性，令納斯達克更擔憂。

納斯達克發言人表示，「我們資本市場的一個關鍵特質是為所有符合條件的人提供非歧視性和公平的准入。所有美國股票交易的法定義務也要求這樣做，才能創造一個為美國投資者提供多樣化投資機會、充滿活力的市場。」

彭博社上周引述消息人士報道指，美國政府考慮將在美上市的中國企業除牌，後遭財政部官員否認。

消息人士：與白宮無關

路透社引述消息人士稱，納斯達克修改上市規則並非受白宮影響。白宮未對納斯達克的做法置評。

（綜合報道）