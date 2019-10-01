「深切緬懷」 習罕有國慶前憑弔毛澤東 新華社刊「特稿」 強調毛習傳承

烈士紀念日 七常委獻花致意

據新華社報道，國家主席習近平、總理李克強等黨和國家領導人昨日到天安門廣場出席向人民英雄敬獻花籃儀式，儀式前7名政治局常委和副主席王岐山等領導先到天安門廣場的毛主席紀念堂。據央視報道，習近平等向毛澤東坐像三鞠躬，隨後來到瞻仰廳，瞻仰毛澤東遺容，「表達對毛澤東等老一輩革命家的深切緬懷」。

從1983年開始，中共歷屆領導人都是在毛澤東誕辰日前往毛主席紀念堂，在國慶日前憑弔屬首次。2013年12月26日是毛澤東誕辰120周年，習近平等7名常委也來到毛主席紀念堂，向毛澤東坐像三鞠躬，隨後瞻仰毛澤東遺容，「共同緬懷毛澤東的豐功偉績」。另一官媒《北京晚報》微博昨則形容稱，前事不忘，後事之師，「一個民族不忘記自己的英雄，崇尚英雄的民族才能有繼續前行的精神力量」。

300青少年唱《我們是共產主義接班人》

人民英雄敬獻花籃儀式昨晨10時開始，由北京市委書記蔡奇主持。報道稱，4000多名各界代表參與，其中包括年逾九旬的老戰士、老同志，胸前佩戴紅飄帶的烈士親屬，國家勳章和國家榮譽稱號獲得者代表，參加全國民族團結進步表彰大會的代表，及青年學生和兒童。軍樂團先奏響《義勇軍進行曲》，唱國歌環節完畢後全場肅立，向為中國人民解放事業和共和國建設事業獻身的烈士默哀。300多名少年兒童手持鮮花，面向人民英雄紀念碑高唱《我們是共產主義接班人》，並致少年先鋒隊隊禮。

本次儀式上三軍儀仗隊的禮兵人數比往年增加一倍。 其中，基座上的禮兵人數由往年的4名增至8名。儀式開始後，人民英雄紀念碑北側甬道上的禮兵人數，也由往年的30增至60。

國慶前夕，習近平頻頻在各種活動公開露面。9月12日，習近平曾視察中共中央北京香山革命紀念地，瞻仰毛澤東居住辦公的雙清別墅。新華社稱，在慶祝新中國成立70周年前夕，習近平這次視察用意非常深刻，稱習強調繼承和發揚老一輩革命家的崇高革命精神，曾表示歷史充分證明，中共和中國人民不僅「善於打破一個舊世界，而且善於建設一個新世界」。

如今，官媒通常將習近平與毛澤東並稱，並認為習近平是毛澤東衣鉢的真正繼承人。天安門廣場今將舉行盛大國慶活動。新華社前日發布「特稿」稱，70年前這一天，毛澤東在此宣告中華人民共和國成立；而今，習近平掌舵「中國號」巨輪駛入新時代，繼續破浪前進、揚帆遠航。

明報記者

（新中國70周年）