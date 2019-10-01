「黨指揮槍」 黨內政爭牽動軍方地位

1949年後向蘇聯軍隊學習，解放軍強調正規化，一度改稱「國防軍」，但很快遭毛澤東叫停，恢復解放軍稱號，時任總參謀長粟裕大將和軍事科學院院長劉伯承元帥，被指為個人主義者、教條主義者遭整肅。1959年時任國防部長彭德懷因不滿「大躍進」政策上書毛澤東，被撤職查辦。1960年代，時任防長林彪緊跟毛澤東，軍隊的政治地位陡升，文革中軍方「支左」（支持左派）令全國處於軍管狀態。林彪1971年墜機身亡後，其軍中親信包括總參謀長、空軍司令等大批將領被捕。

文革後特別是1980年代，發展經濟成為當局的核心工作，軍費減少，軍人地位下降。惟六四後軍方重新受重視，波斯灣戰爭更令中南海震撼，遂增撥軍費，改善軍備。

習近平2012年上台後，軍中亦掀起肅貪風暴，軍委前副主席郭伯雄及徐才厚、前總長房峰輝、前總政主任張陽等百多名將軍先後落馬。

六四後，鄧小平強調「黨要管軍隊」，「軍隊不能打自己的旗幟」。習近平上台後則多次強調「堅持黨對軍隊絕對領導是強軍之魂……任何時候都不能動搖」。2017年中共十九大，「軍委實行主席負責制」亦被寫入黨章。

（中華人民共和國成立70周年專輯 六之一 軍事）