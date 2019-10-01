核彈數眾說紛紜 專家料戰力世界前三

可二次核反擊 防別國挑釁

中國1960年代擁有核彈後便宣布「不首先使用核武器」，因高度保密，外界對中國核彈頭數量一直推測在200枚上下。日本長崎大學「核武器廢除研究中心」今年6月的報告稱，全球核國家共有約13,880枚彈頭，其中俄羅斯約6500枚、美國約6185枚、法國約300枚，中國居第4位，有290枚。

不過，中國核彈數量至今仍眾說紛紜。《國家利益》（The National Interest）雜誌2017年底則警告，由於核彈頭小型化技術提升，中國的核材料儲備足以生產750至1600枚核彈頭。2010年國際戰略研究所（IISS）判斷中國擁有66枚陸基洲際導彈和24枚潛射洲際彈道導彈，擁有478枚可攜核彈頭的導彈，其中東風31系列已逾35枚，巡航導彈東風10也逾50枚；《外交家》（The Diplomat）2016年亦指中國正用分導式多彈頭技術升級戰略導彈。

內地軍網消息稱，中國核彈總量應介乎500至700枚，其中094級核潛艇每艘可攜帶12枚「巨浪2」潛射洲際導彈，每枚巨浪2又有3至6枚核彈頭，中國現有4艘094級，仍有兩艘在建，另有一艘092級核潛艇亦可攜12枚核彈頭；陸基核導彈，東風5B以20枚計，也有20枚核彈頭；東風31以20枚計，各有3枚彈頭；東風41即使以10枚計，每枚也有6至10枚彈頭。這樣中國核彈頭約介乎300至600枚，加上空投核航彈、中子彈等，至少再加200枚。

（中華人民共和國成立70周年專輯 六之一 軍事）