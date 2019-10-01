建政後最大規模閱兵 東風41壓軸

10萬人70花車巡遊

閱兵之前，天安門廣場會舉行建政70周年紀念大會，國家主席習近平會發表講話，隨後受閱部隊接受習近平檢閱。今次閱兵，解放軍將設15個徒步方隊、12個空中梯隊和32個裝備方隊，全程受閱時間80分鐘。閱兵結束後將有10萬群眾遊行和70輛花車巡遊，到晚上，天安門廣場會舉行聯歡活動和煙花匯演。

今次閱兵最引人關注的，是東風31AG與東風41兩款戰略核打擊武器，軍方在過去數場發布會上均未證實是否登場。北京消息人士向本報確認，本次閱兵中，東風31AG與東風41均會出現在閱兵場上。消息人士未透露參閱的上述導彈數量，但依過往閱兵慣例，單型號戰略導彈方隊均會採4×4隊形參閱，故本次亮相的上述兩型戰略導彈數量或相當驚人。

火箭軍首派徒步方隊參閱

此外，軍改後被獨立形成軍種的火箭軍，據悉也會有徒步方隊參閱。該方隊人員選自火箭軍在全國駐紮的多個部隊，成員平均年齡23歲，主要來自火箭軍基層的操作或保障單位。該方隊是火箭軍自軍改後首次有徒步方隊參閱，在2009年的徒步方隊中，是以來自二炮指揮學院、工程學院和青州士官學校在內的352名二炮學員，組成的學員方隊參閱。

由於閱兵在上午舉行，採訪的媒體記者被要求今日凌晨4時在軍事博物館附近的梅地亞新聞中心集中安檢，隨後坐官方安排的車輛前往閱兵現場。大量中外記者昨日下午領取請柬後，即留在梅地亞新聞中心，希望盡早完成安檢進入預設的採訪區佔據有利位置。

為保障閱兵順利，周一6時40分起，北京已開始執行交通管制，涉及區域涵蓋閱兵村附近路段，天安門廣場以及長安街沿線，和其周邊主要路段。此外，作為軍方首要駐地的香山地區亦有交通管制，規定除有相關證件的人和車輛，禁止其他車輛和行人進入。在多個相鄰閱兵方隊抵達長安街路線的寫字樓，則被警方臨時接管，禁止有人員逗留和偷拍。

明報記者