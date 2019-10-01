習：祖國全力支持 繼續高度自治 林鄭率國慶團訪京 名單無泛民

稱準確貫徹一國兩制 「明天會更好」

習近平在國慶70周年招待會致辭時稱，要繼續全面準確貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治方針，嚴格按《憲法》及《基本法》辦事，又稱相信「有祖國全力支持，愛國愛港愛澳同胞共同努力，香港和澳門定能與內地同發展、共進步，明天一定會更好」。

袁志偉周融屈穎妍獲邀

政府昨日公布國慶觀禮團名單，10年前有兩名民主派立法會議員李國麟、馮檢基獲邀上京，今次則未見民主派人士。逾240人訪京團中，除政府官員、建制派議員、商界中人外，亦有法律界、教育界等代表，傳媒界則有無綫電視助理總經理袁志偉、有線新聞有限公司執董馮德雄、香港G報創辦人周融、專欄作家屈穎妍等獲邀。

獲邀訪京的民建聯立法會議員葛珮帆昨於facebook上載國慶活動的邀請函，顯示今日上午10時將於天安門廣場舉行國慶70周年大會；晚上8時則舉行聯歡活動，觀禮須知包括須在指定地方集結、指定位置就座，並要求將手機調為靜音模式。

指曾向京官表達首務止暴制亂

唐英年鼓勵林鄭大膽施政

港區人大代表、政協委員昨亦上京參加國慶活動，全國政協常委唐英年表示，相信人代、政協都有機會與中央官員溝通，他曾向京官表達，當前首要任務為止暴制亂、恢復秩序，需要給予林太及警隊更多支持，鼓勵林太更大膽作政策措施。他稱警隊過去一段時間疲於奔命，日夜無休地工作，希望他們繼續堅持及努力。

唐英年又說，香港是開放、自由和民主的地方，稱民主不止是投票和言論自由，亦包括尊重和包容不同政見；他說看到不同政見的人互毆，令他非常傷心，呼籲港人靜下來想想什麼是他們的核心價值。

全國人大前常委范徐麗泰在北京表示，香港應該自己想辦法回復平靜，而非靠中央出手；又說是香港的年輕人被唆擺及誤導，導致今日的情况。她認為所有反對暴力行為的香港人要一齊發聲。

明報記者

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