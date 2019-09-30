習曾主政 正定古城保護條例通過

習批示日期定為保護日

石家莊新聞網報道，河北省人大會議28日審查批准了《石家莊市正定古城保護條例》。這是河北省首部古城保護專門法規，從2019年10月1日該《條例》正式實施起，正定古城保護將有法可依。

「制定《條例》是依法保護古城的迫切需要，也是實現傳承發展的現實要求。」石家莊市人大常委會有關負責人表示。據統計，正定1994年被列為國家歷史文化名城，現有國家級保護單位9處、省級6處、縣級23處，館藏文物7672件，具有極其重要的歷史文化價值。該負責人稱，近年來，正定古城保護成果有目共睹，但一些破壞古城古建的行為由於缺乏地方性法規約束，未能有效處理。

報道稱，習近平總書記對河北、石家莊和正定知之深、愛之切，2013年8月24日對於正定古城保護作出了批示，河北省、石家莊市領導高度重視，多次到正定調研，提出明確要求。2018年底，市人大常委會將正定古城保護立法正式列入2019年度立法計劃。

該《條例》將每年8月24日定為「正定古城保護日」，並首次建立正定古城保護名錄制度。對損壞或者擅自設置、移動、遮擋、污損保護標誌的行為作禁止性規定和處罰。