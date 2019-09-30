華為首旗艦店深圳開業 5G覆蓋全店 智能環控調節溫度濕度

天圓地方融合西方簡約 多用環保建材

《深圳商報》報道，華為全球旗艦店為3層的獨棟建筑，面積1300平方米。店內分為六大區域，分別為產品體驗區，公開講座區，售後服務區，裝機區，商務洽談區及開放社交區。店內裝飾大量選用環保建材，如天花及牆面所用的毛氈，使用可回收的塑料製作；桌面使用食品級別的納米木紋板材，可使用10年以上；地板以天然成分零樹脂的大理石磚鋪成。

旗艦店經過兩年籌備和建設，以「城市廣場」為設計理念，將中國傳統的「天圓地方」建築哲學與西方簡約現代的設計理念融合，外立面採用了大面積高透玻璃，邊角採用圓弧設計。

華為消費者業務首席執行官余承東在現場說：「華為每一次的產品都會帶來創新的技術和特性，旗艦店本身蘊含了智能的創新技術，讓建築本身變得更智能。」華為全球旗艦店首次實現了全店的5G網絡覆蓋，有別於傳統3C零售店，樣機、消費者手機和員工手機共用一個網絡，該店將樣機、消費者用機、員工手機和門店智能控制系統使用的網絡分開組網，在實現5G網絡極速覆蓋的同時，帶來穩定流暢的用網體驗。場內還擁有華為自家的移動買單系統，可以自助購物。

旗艦店3樓還設置了5G場景體驗區，讓消費者可以現場感受5G網速。此外，店內搭載了基於華為Hilink的智能環控系統，可隨外界環境自動調節門店的亮度、溫度和濕度。

將辦免費課程 擬再開3中國旗艦店

旗艦店有120名員工，來自酒店、航空、藝術等不同領域。旗艦店也會舉辦一系列免費課程，主題涵蓋攝影、攝像、運動健康等。華為宣稱，旗艦店是華為全球化直營體系布局的開端，2020年將在中國再開設3家旗艦店，海外開店計劃也在籌劃中。