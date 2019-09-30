劉鶴國慶後赴美磋商 美官：未擬阻中企上市

新華社報道，商務部昨天召開慶祝國慶70周年活動新聞發布會，副部長兼國際貿易談判副代表王受文在會上宣布劉鶴將率中方代表團赴美談判的消息。中美雙方團隊不久前剛在華盛頓舉行副部級磋商，就共同關心的經貿問題進行了建設性的討論，也就第十三輪高級別磋商的具體安排交換意見。

華商務部：早前副部級磋商具建設性

王受文重申，中方對談判的立場是一貫的、明確的，中方的原則也已多次強調，雙方應按照互相尊重、平等互利的原則，通過平等對話，找到解決問題的辦法。

早前的中美副部級磋商以中方取消原定訪問美國農場的計劃結束，但雙方隨後各自發表的聲明均指磋商有成效。美方更免除437種中國產品的關稅，中方也再購買了新一批約60萬噸美國大豆，互釋善意。美國總統特朗普25日亦再放話稱，中美「達成協議的時間可能會比想像早」。

彭博社日前引述消息人士報道，美國正研究進一步限制對華投資的做法，包括將中國企業從美國證券交易所除牌，引發美股震盪。有媒體分析指，這可能是美方與中國談判的新施壓手段。

美財政部發言人克勞利（Monica Crowley）昨日透過郵件聲明回應表示，美國政府目前並未考慮阻止中國企業在美國證券交易所上市。但對於早前報道提及的其他可能限制措施，包括限制美國政府養老金投資中國市場等，克勞利的聲明沒有提及或排除其可能性。