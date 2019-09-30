京地鐵今提前停運 車站陸續封閉

國慶節當天，北京將停運多條地鐵線路，其中地鐵1號線全天停運，地鐵2號線、4號線、5號線、6號線、14號線東段、八通線將在部分時段停運，2號線復興門站、長椿街站、宣武門站等多座車站全天封閉。

國慶日 直升機掛五星紅旗掠黃浦江

《北京晚報》報道，北京地鐵預計，10月2日起大量市民、遊客將到天安門廣場參觀旅遊，客流壓力激增。北京站、北京西站受出京旅客增長影響，9月30日至10月4日，進出站客流均較高；10月5日後，隨着外出市民陸續返京，兩站客流以進站為主，預計北京站每日達23萬人次進出，較平日增長60%；北京西站每日達28萬人次進出，較平日增長40%。

另據澎湃新聞，在國慶當日，上海市公安局將派出三架警用直升機，懸掛五星紅旗在黃浦江上空進行巡展飛行。其間，直升機編隊還將拉彩煙展示。巡展飛行時間為10月1日國慶當天下午1時至2時，飛行線路沿黃浦江依次在徐浦大橋—盧浦大橋—南浦大橋—外灘—楊浦大橋進行折返飛行。