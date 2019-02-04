42人獲國家表彰 「最高禮遇」護進會場 習近平：崇尚英雄才生英雄 專家：助升社會凝聚力

國賓護衛隊護送 習近平握手頒獎

新華社報道，昨上午9時許，國家勳章和國家榮譽稱號獲得者集體乘坐禮賓車，由國賓護衛隊護衛前往人民大會堂。這是首次以國家的名義授予勳章和榮譽稱號，中央政治局七常委和國家副主席王岐山出席頒授儀式。

政治局常委王滬寧在頒授儀式上宣讀習近平簽署的主席令，根據第十三屆全國人民代表大會常務委員會第十三次會議的決定，授予于敏等8人共和國勳章，授予勞爾·卡斯特羅·魯斯等6人友誼勳章，授予葉培建等28人國家榮譽稱號。在《向祖國致敬》樂曲聲中，習近平為國家勳章和國家榮譽稱號獲得者一一頒授勳章獎章，並同他們握手表示祝賀。

董建華膺「一國兩制傑出貢獻者」

央視畫面顯示，在授予全國政協副主席、前特首董建華「『一國兩制』傑出貢獻者」國家榮譽稱號時，大會司儀宣讀，董建華「為維護國家主權、安全和發展利益；為香港順利回歸、與平穩過渡，作出重大貢獻」。習近平給董建華掛上獎章後，還挽住他的手一同合影，氣氛熱情親切。「雜交水稻之父」袁隆平、諾貝爾醫學獎獲得者屠呦呦等8人獲得共和國勳章。

習近平在講話中指出，受表彰的國家勳章和國家榮譽稱號獲得者，是千千萬萬為中共和人民事業作出貢獻的傑出人士代表。他們身上生動體現中華民族精神和社會主義核心價值觀，他們的事迹和貢獻將永遠寫在共和國史冊上。

老兵：此生屬於祖國 此生無怨無悔

在儀式上，共和國勳章獲得者黃旭華、友誼勳章獲得者瑪哈紮克里·詩琳通作為代表發言。93歲的中國工程院院士黃旭華隱姓埋名幾十年，為中國核潛艇事業奉獻畢生精力。他說，為自己是一名國防建設的老兵而自豪。「『誓幹驚天動地事，甘做隱姓埋名人。』我和我的同事們，此生屬於祖國，此生無怨無悔。」泰國公主詩琳通在頒授儀式上用中、英文發言，她兩次引用古詩文，表達對中國的友好感情，也表達對中國社會主義建設事業的祝福和期盼。

中新社報道，以國家名義授予傑出人物最高榮譽，通過彰顯其崇高地位與楷模力量，向全社會發出了關心英雄、珍愛英雄、尊重英雄的強烈信號。國家行政學院教授竹立家表示，勳章與榮譽稱號獲得者為中國發展建設做出重大貢獻，他們可以說是中華民族精神和社會主義核心價值觀的卓越代表。在建國70周年之際對其進行集中表彰，有利提升全社會的凝聚力與自信心。

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