「北煤南運」新通道 浩吉鐵路開通 全球一次過建成開通最長鐵路 1813公里穿7省區

跨黃河長江穿沙漠高原 施工極難

據新華社和《科技日報》報道，浩吉鐵路北起內蒙鄂爾多斯市境內的浩勒報吉南站，途經內蒙、陝西、山西、河南、湖北、湖南、江西7省區，終點為京九鐵路線上的江西吉安站。鐵路共跨黃河兩次，跨長江一次，由北向南先後穿越毛烏素沙漠、陝北黃土高原、呂梁山脈、中條山脈、秦嶺山脈、江漢平原、洞庭湖平原和贛西丘陵等地域，施工難度極大。正線有各類大小橋樑770座共381公里，其中長5公里以上的特大橋有10座，隧道229座共468.5公里，其中長10公里以上的隧道10座。

鐵路由2015年動工，有別於分期分段建設，一次建成是指將原本並不同期進行的工序，以統一工期表全面展開，可節省工期和資金，但對於前期的工程調查論證工作要求更高、時間更長。參與工程的鐵四院副總工程師姚中華：「設計先行，通過無數次論證，給出最優方案，使投資總額較可研批復減少220億元。」。

在施工過程中，首次採用大批新機械設備，如濕噴機械手、三臂鑿岩台車、懸臂式隧道掘進機等，施工方還研發使用了世界首台大斷面異形土壓平衡盾構機。同時浩吉鐵路運用智能綜合調度、智能牽引供電、基礎設施智能運維、融合北斗的工務基礎設施監測、智能大腦平台、綜合安全大數據等多項技術，標誌著中國貨運鐵路綜合智能化關鍵技術取得新突破。

由智能系統遠程監控

據了解，浩吉鐵路不設值班人員需要的生活設施，全線33個牽引變電所，設備巡檢均採用智能視頻系統和紅外巡檢系統。1800餘公里的鐵路，分別在西安、武漢的調度中心進行遠程監控。中國鐵建電氣化項目負責人畢江海稱，浩吉鐵路是真正實現無人值守智能化牽引變電所的第一條鐵路。

中新社引述中國鐵路設計集團浩吉鐵路項目總工程師李永金稱，浩吉鐵路填補了中國「北煤南運」煤運專線的空白。目前中國的煤運專線主要集中在「西煤東運」，雖然也有其他南北向的鐵路，但並不是煤運專線，煤炭主要被運往東部沿海城市，再經過江運才能到達湖南、湖北等華中地區，導致華中地區往往煤炭供給不足，而浩吉鐵路的開通將極大改善這種局面。

（新中國70年）