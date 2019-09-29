駐京周記：文革受害者獲習近平表彰

批毛澤東為劉少奇喊冤被捕

張志新生前曾批評毛澤東，並為劉少奇等人喊冤，1969年因「現行反革命」罪被拘捕，在獄中寫下《一個共產黨員的宣言》，提到「對關係黨和國家前途命運的一些問題發表意見、提出看法，這是忠於黨的表現，是一個普通黨員對待路線鬥爭應盡的義務和權利」，6年後被槍決。行刑前她多次遭受酷刑，為了不讓她發聲，甚至割破她的喉管。

其實早在表彰大會名單公布前，坊間已關注到張志新。「最開始我們都以為可能是同名同姓，後來報道刊出簡歷，再後來又發出照片，我們才確定，這個獲表彰的張志新，就是那個張志新。」有內地同行說，張志新之所以會引起關注，主要還是與本月3日，習近平在國家行政學員中青年幹部培訓班開班儀式上的講話中56次提到「鬥爭」有關。

在過往中共的話語體系中，「鬥爭」一般是指階級鬥爭或路線鬥爭，是文革時期被人為製造和放大的一種內耗。習近平在中美貿易戰緊要關頭和港台問題敏感時刻重新提到鬥爭，曾一度使人認為中共會在意識形態上向文革時期靠攏。但本次給予張志新的榮譽稱號，卻是對這種看法的一種回應。

官媒發文評文革「非社會進步」

無獨有偶，官方新華網APP在本月27日發表題為《壯麗70年奮鬥新時代 新中國崢嶸歲月》一文，指出文化大革命是由毛澤東發動和領導的，出發點是防止資本主義復辟、維護黨的純潔性和追求中國建設自己的社會主義道路。「但他當時對黨和國家的政治狀况的錯誤估計，已經發展到非常嚴重的程度」，「實踐證明，文化大革命不是也不可能是任何意義上的革命或社會的進步」。

類似的描述，過往似乎屬於官媒的禁區，這或許意味着中國在百年未有的變局前，需要進一步「解放思想」融入世界，更需要消除國內的內耗和政治壁壘，建立全新的統一戰線，同舟共濟，應對未來的挑戰。

明報記者 鄭海龍