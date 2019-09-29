與台斷交一周後 基里巴斯與中國復交

新華社報道，王毅特別提到，中基簽署公報的地點離聯合國總部不遠，48年前聯合國大會以壓倒性票數通過2758號決議，恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利，並且承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，「也正是從那時起，一個中國原則開始成為國際社會的廣泛共識和國際關係中的重要準則」。他指，中基復交再次以事實證明，堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨，是誰也無法改變和違背的歷史潮流。

王毅又稱：「還有3天，中華人民共和國就將迎來70周年華誕，中基兩國此時此刻正式復交，無疑將為這一重要的歷史時刻錦上添花、增光加彩。」基里巴斯承諾不再與台灣有任何官方往來。

新華社昨發出快評，稱中國已有180個建交國，現在尚未與中國建交的國家已經寥寥無幾。這些國家當中，一定會有愈來愈多的有識之士站出來，發出順應時代大勢的正義聲音。

兩度外交轉向

基里巴斯兩度在兩岸間外交轉向，該國1980年與北京建交，2003年改與台灣建交，罕見的是當時北京約3周後才宣布與其斷交。僅有約11萬人口的基里巴斯，是世界上最貧窮國家之一，陸地面積僅811平方公里，細過香港，但有33個島嶼分佈於360萬平方公里海域，相當於中國逾三分之一國土面積。地處太平洋中央的基里巴斯跨越赤道南北和國際日期線，其東部萊恩群島（Line Islands）最北端距離美國太平洋艦隊所在地夏威夷只有約1600公里，戰略位置重要。