王毅：關稅貿戰勢令全球陷衰退 聯大發言不點名批美國 稱不姑息單邊主義

【明報專訊】在傳出美國特朗普政府正考慮將在美國證券交易所掛牌的中國企業解除上市資格之際，國務委員兼外長王毅上周五（27日）出席紐約聯合國大會一般性辯論時，不點名批評美國，表示單邊主義和保護主義衝擊國際秩序，成為突出威脅，對此不能袖手旁觀、姑息縱容。他又警告關稅及貿易爭端可能讓全球陷入經濟衰退。
指沒汲取「大蕭條」教訓
王毅在題為《今日之中國，世界之中國》的演講中指出，面對保護主義逆流不能袖手旁觀，面對單邊主義肆虐也不能姑息縱容。面對全球性挑戰，築起高牆不是辦法。他雖沒有點名美國，但句句似乎都有所指。王毅說：「面對自身問題，諉過於人不是出路。上世紀『大蕭條』的教訓殷鑑不遠。揮舞關稅大棒，挑起經貿摩擦，將干擾全球產業鏈和供應鏈，損害多邊貿易體制和全球經貿秩序，甚至可能導致世界陷入『衰退陷阱』。」
自去年7月，美國率先向中國加徵關稅後，中美角力不斷升級，至今美國已分階段提出對5500億美元的中國所有商品加徵關稅；兩國的貿易戰也擴展至科技等其他領域，其間兩次經貿談判也波折重重。美國財經頻道CNBC早前稱，中美新一輪高級別經貿談判將於下月10至11日在華盛頓舉行，而中美也互釋善意，中方甚至傳出開始大批採購美國農產品。不過，與此同時，彭博社引述消息稱，白宮官員正考慮要中國企業從美國證券交易所退市，並限制美國政府養老基金對中國市場投資。
「如不講規則必有反應」
面對中美貿易摩擦帶來的種種不確定性，王毅表示，中國堅持以冷靜、理性、合作的方式加以解決，也願意展現最大的耐心和善意。「但如果不講誠信、不講平等、不講規則，我們也必須做出必要反應，維護自身正當權益，捍衛國際公平正義。」新華社報道，王毅強調，任何威脅都嚇不倒中國，任何施壓也壓不垮中國。近日特朗普的言論也顯示了這種不確定性，他曾說如果不能達成一份全面協議，可以先簽署一份「臨時協議」，但後來推翻這種說法，上周三他又說「達成協議的時間可能比想像中早」。
科技革命機遇不能壟斷
王毅又說，新一輪科技革命的機遇屬於全世界，其成果不能由個別國家壟斷，更不能阻礙其他國家自主創新的努力。這似乎也是在指美國封殺華為等事件。美國針對華為的禁令將於11月到期，日前，美國務院網路及國際通訊與資訊政策副助理國務卿斯特雷耶（Robert Strayer）表示，特朗普不會以解禁華為來換取與中國達成貿易協議，「解禁華為不是貿易談判的一部分」。
王毅重申，中國將繼續堅持獨立自主的和平外交政策，既不依附，也不脅迫，繼續堅定維護國家核心利益和正當權益，不畏強權，不懼壓力。「中國在國際上講公道話、辦公道事，反對霸權霸道霸凌，堅持共商共建共享。主張根據事情本身的是非曲直處理國際事務，世界上的事情由各國人民商量着辦」。
明報記者
■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676