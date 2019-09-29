王毅：關稅貿戰勢令全球陷衰退 聯大發言不點名批美國 稱不姑息單邊主義

指沒汲取「大蕭條」教訓

王毅在題為《今日之中國，世界之中國》的演講中指出，面對保護主義逆流不能袖手旁觀，面對單邊主義肆虐也不能姑息縱容。面對全球性挑戰，築起高牆不是辦法。他雖沒有點名美國，但句句似乎都有所指。王毅說：「面對自身問題，諉過於人不是出路。上世紀『大蕭條』的教訓殷鑑不遠。揮舞關稅大棒，挑起經貿摩擦，將干擾全球產業鏈和供應鏈，損害多邊貿易體制和全球經貿秩序，甚至可能導致世界陷入『衰退陷阱』。」

自去年7月，美國率先向中國加徵關稅後，中美角力不斷升級，至今美國已分階段提出對5500億美元的中國所有商品加徵關稅；兩國的貿易戰也擴展至科技等其他領域，其間兩次經貿談判也波折重重。美國財經頻道CNBC早前稱，中美新一輪高級別經貿談判將於下月10至11日在華盛頓舉行，而中美也互釋善意，中方甚至傳出開始大批採購美國農產品。不過，與此同時，彭博社引述消息稱，白宮官員正考慮要中國企業從美國證券交易所退市，並限制美國政府養老基金對中國市場投資。

「如不講規則必有反應」

面對中美貿易摩擦帶來的種種不確定性，王毅表示，中國堅持以冷靜、理性、合作的方式加以解決，也願意展現最大的耐心和善意。「但如果不講誠信、不講平等、不講規則，我們也必須做出必要反應，維護自身正當權益，捍衛國際公平正義。」新華社報道，王毅強調，任何威脅都嚇不倒中國，任何施壓也壓不垮中國。近日特朗普的言論也顯示了這種不確定性，他曾說如果不能達成一份全面協議，可以先簽署一份「臨時協議」，但後來推翻這種說法，上周三他又說「達成協議的時間可能比想像中早」。

科技革命機遇不能壟斷

王毅又說，新一輪科技革命的機遇屬於全世界，其成果不能由個別國家壟斷，更不能阻礙其他國家自主創新的努力。這似乎也是在指美國封殺華為等事件。美國針對華為的禁令將於11月到期，日前，美國務院網路及國際通訊與資訊政策副助理國務卿斯特雷耶（Robert Strayer）表示，特朗普不會以解禁華為來換取與中國達成貿易協議，「解禁華為不是貿易談判的一部分」。

王毅重申，中國將繼續堅持獨立自主的和平外交政策，既不依附，也不脅迫，繼續堅定維護國家核心利益和正當權益，不畏強權，不懼壓力。「中國在國際上講公道話、辦公道事，反對霸權霸道霸凌，堅持共商共建共享。主張根據事情本身的是非曲直處理國際事務，世界上的事情由各國人民商量着辦」。

明報記者

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