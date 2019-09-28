習明春訪日 或簽「第五文件」 日《防衛白皮書》被指視中國最大安全威脅

據《日本經濟新聞》英文版報道，中國駐日大使孔鉉佑在接受專訪時表示，若條件允許，中方考慮在明春習近平訪日時，與日方簽署「第五份政治文件」，為此願開放同日方討論。

中國前駐大阪總領事王泰平，近日在香港聯合出版集團一個研討會上也指出，中日關係正處於20年來最好狀態，估計習近平明年訪日期間，雙方很可能會簽署「第五份政治文件」。

中日之前的4份政治文件分別是《中日聯合聲明》、《中日和平友好條約》、《中日聯合宣言》及《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》（見表），被視為兩國關係的政治基礎。

安倍拍片賀中國國慶 央視播出

周四（26日），日本首相安倍晉三通過在中國央視播出的錄影視頻，祝賀中華人民共和國成立70周年。片段中他表示，日中兩國攜手應對地區和世界面臨的課題，一道為國際社會作出貢獻，將有益於構築兩國未來關係的新模式。日本放送協會（NHK）報道，新任外相茂木敏充同日在紐約與中國外長王毅首度會面，王毅在會談中希望與茂木一起構築良好的合作關係。茂木則說，兩國對地區及國際社會同負重大責任，希望能夠共同努力。

另一方面，路透社報道，日本政府昨日公布2019年《防衛白皮書》，首次將中國的評估放在第二部分，超越朝鮮，報道稱這顯示日本認為中國已成為最大的安全威脅。

白皮書指華機頻經日本海

今年白皮書的首個部分仍是盟友美國，對中國的安全評估則首次取代朝鮮排在第二。白皮書列舉多項中國軍事活動，包括航母「遼寧艦」今年6月經由沖繩本島和宮古島之間的海域開赴太平洋、中國航空戰力在日本海的活動漸趨頻繁，以及在南海推進軍事基地化等，又指「中國在西太平洋，以及經由對馬海峽進入日本海的海空軍事活動更加頻密」，稱有關情况引起日本深切關注。