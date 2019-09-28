新時代白皮書：不走「國強必霸」路

「無統一有力領導 中國將解體」

新華社引述中宣部副部長兼國新辦主任徐麟表示，白皮書圍繞「中國從哪裏來、向哪裏去」、「中國推動建設什麼樣的世界」、「發展起來的中國如何與世界相處」等問題，介紹中國的發展成就、道路和走向，闡述中國與世界的關係，以增進國際社會對中國發展的理解。

白皮書約2.9萬字。在第一章「中國走出一條符合國情的發展道路」中，白皮書指出，新中國成立之初，人民生活極端貧困，工農業基礎十分薄弱，國民經濟幾近崩潰；但是70年後中國經濟規模居世界第二，近14億人民擺脫物質短缺，總體達小康水平。

白皮書強調，中國發展取得成功，根本原因是在中共領導下，中國人民找到了中國特色社會主義這條正確發展道路並且沿着這道路堅定不移走下去。

指美不可阻發展 重申無意取代

在第二、第三和第四章，白皮書側重介紹中國和世界的聯繫、對全球的貢獻。白皮書稱中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，「中國無意挑戰美國，也不想取代美國；美國無法左右中國，更不可能阻止中國的發展」；敦促美國適應別國發展強大，「與外部世界和諧相處，才是大國常存之道」。

針對國際社會對中國發展的關切，白皮書強調，中國的發展對世界是機遇，不是威脅和挑戰，指出中國是世界經濟增長的主要穩定器和動力源，全方位對外開放為各國發展創造更多機會，中國發展為其他發展中國家提供經驗和借鑑，絕不走「國強必霸」的路。