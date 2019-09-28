撐保邦交 美副助卿兩周內訪台

中央社報道，孫曉雅周四（26日）在美國眾議院一個聽證會上，被問及會否根據去年3月生效的《台灣旅行法》訪台，以展現美方對台支持，她稱將於約兩周內赴台，與台方人員商議APEC相關事務，但無透露更多細節。台灣外交部發言人歐江安表示歡迎，並稱已因應相關安排與美方密切聯繫。

孫曉雅5月出任美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿，曾在美國在台協會（AIT）任職，也曾派駐北京、愛爾蘭、土耳其等地。

美國參議院外交委員會前日通過協助台灣維持邦交國的「台北法案」後，國台辦昨天以發言人馬曉光名義發布新聞稿，指摘美方舉動嚴重違反「一中原則」和「中美三個聯合公報」，強烈敦促美方「認清形勢」，立即停止審議推動有關「消極議案」，「立即停止插手台灣問題」，以免損害中美關係和台海地區和平穩定。「台北法案」仍需美國參眾兩院通過及總統簽署才會生效。

（中美角力）