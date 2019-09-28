下月10日貿談 中美同吹暖風 王毅：願增購美貨 庫德洛：氣氛如美妙樂章

劉鶴會否再做習特使引關注

美國消費與商業頻道（CNBC）引述3個消息來源稱，新一輪談判將於10月10至11日在華盛頓舉行。其中一個消息透露，中方將由國務院副總理劉鶴率團訪美。劉鶴屆時會否再以國家主席習近平特使身分赴會，備受外界關注，有分析認為這有助提高中美達成貿易協議機會。美國白宮、財政部及貿易代表辦公室未證實相關消息。劉鶴今年2月第7輪談判起曾用「習近平主席特使」身分訪美，但在5月雙方磋商停滯前的第11輪談判中及以後，未再用這一身分。

繼特朗普之後，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）亦唱好中美貿易談判。庫德洛周四（26日）接受霍士商業新聞（Fox News）訪問時表示，中方近日在大宗商品市場購買美國大豆和豬肉，為中美貿易戰營造良好談判氣氛，「猶如美妙樂章」。他相信，中美貿易戰可能就快達成協議。

同時，在紐約出席聯合國大會的國務委員兼外長王毅表示，期望中美雙方能作出積極行動，推動貿易談判取得成果。路透社引述王毅表示，由於美國取消數百種中國貨關稅展示善意，中方亦願意購買更多美國產品。他希望中美雙方減少消極的言論和行動。他說如果雙方都這樣做，相信貿易談判不僅會恢復，而且會有進展及取得成果。

彭博：華為禁令豁免或不延長

不過，樂觀的形勢未影響美國對中國電訊設備商華為的封殺。據彭博社報道，美國可能不會再延長美企與華為做生意的臨時豁免。特朗普政府對華為實施出口管制，因考量企業需要時間就禁令作調整，目前給予美企臨時豁免至11月19日。

美國國務院網絡副助理國務卿斯特雷耶（Rob Strayer）26日稱，臨時通用許可證「不會永久有效」 ，給予美企臨時豁免的初衷是「緩解一些短期壓力，防止市場馬上遭破壞」。他還表示，對於在5G網路中使用華為設備的盟國，美方除了可能中止情報分享外，也不排除其他懲罰措施。

挪威稱不禁華為參建5G

美國拉攏盟友禁止華為參與當地5G建設，歐洲國家面臨抉擇。路透社引述挪威負責政府數碼戰略的內閣部長阿斯特魯普（Nikolai Astrup）稱，挪威政府與當地電訊公司就安全問題對話，政府無針對任何供應商的禁令，將由公司自決。

報道指，國有控股的挪威最大電訊運營商Telenor計劃於今年選擇5G供應商，該公司在歐洲與亞洲8個國家擁有1.82億用戶，2009年與華為簽署首份重要合約，為華為的全球擴張鋪路。

Telenor如今對華為也持開放態度，被問及使用華為產品可能會被列入美國黑名單時，該公司國內業務負責人弗伯格（Petter-Boerre Furberg）表示，「這純粹是一個假設性問題。」

明報記者

（中美角力）

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