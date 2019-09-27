「水門」迎首架載客航班 大興機場鐵路半小時抵市區

大興國際機場是國家主席習近平親自推動的首都重大標誌性工程。中新社報道，25日上午，大興國際機場正式投運，首日有7家航空公司的航班從這裏出發。昨日上午9時，KN5302航班從鄂爾多斯機場起飛，經過1小時12分鐘的飛行，航班平穩降落在大興國際機場。這是大興國際機場正式投運後第一個滿載旅客的進港航班，飛機降落後緩緩通過水門接受洗禮。

草橋站可辦登機託運

北京軌道交通大興國際機場線昨日開通試運營，實現大興國際機場和北京市中心半小時交通圈的出行目標。同時，草橋站城市航站樓同步啟用，使旅客在草橋站可享受辦理登機手續和行李託運服務。大興國際機場線一期工程（草橋站-大興國際機場站）線路總長41.36公里，共設大興國際機場站、大興新城站、草橋站三站。

新華社報道，昨日上午6時56分，隨着首趟C2701次列車從北京西站駛出，京雄城際鐵路北京西至大興機場段也正式開通。京雄城際鐵路自北京西站引出，乘客從北京西站出發到達北京大興國際機場最快僅需28分鐘。根據鐵路相關安排，京雄城際鐵路北京西至大興機場段安排列車12對24趟，北京西與大興機場間一站直達20班，另有行經大興站列車4班。北京西站最早發車時間為6時56分，大興機場站最晚發車時間為晚10時50分。

作為新中國成立70周年獻禮工程，大興機場創下了一些「世界之最」和「中國之最」。大興機場是目前全球建設規模最大的新建機場；航站樓是世界最大的減隔震建築，建設了世界最大單塊混凝土板。此外，也是世界首個擁有兩個抵達層和兩個出發層的航站樓；世界首個實現高鐵下穿的航站樓；世界最大的耦合式淺層地溫能利用項目；世界最大的空管自動化系統等。大興機場還是全國首個交叉跑道運行的機場，另外機場可再生能源總量佔機場年綜合能源消費總量12%左右，是目前中國運用可再生能源比例最高的機場。

「全球規模最大」

BBC：體現中國工業崛起

英國廣播公司（BBC）稱，大興機場在僅用約4年時間建起了世界上規模最大、施工難度最高的單體航站樓，以及世界最大綜合交通樞紐，體現了在過去10年裏中國崛起的工業和工程能力。