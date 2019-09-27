北京聞風：「大興機場」北京啟幕 內地佈局「交通強國」 ／文：鍾鳴九

最高領導人親自拍板

從1949年「兩航起義」至今，中國定期航班總條數已增長四百多倍，內地民航業發生了翻天覆地的變化，惟「大而不強」、分佈不均的情况仍然存在。

有接近民航局高層的消息人士透露，用最高水準建設大興機場，正是最高領導人親自拍板，其戰略意義主要有三：加碼佈局京津冀協同發展、展示中國基建的世界級水準、樹立交通強國建設的標杆。

習近平2017年考察大興機場建設地盤時就強調，「要創造一流經驗，為我國基礎設施建設打造樣板」，今次更明確指出要「建設更多更先進的航空樞紐、更完善的綜合交通運輸系統，加快建設交通強國」。中央以大興機場投運為契機，加快交通強國戰略部署的意味明顯。

交通強國建設將提速

中共中央、國務院近日印發《交通強國建設綱要》，明確提出到2035年基本建成交通強國，形成主要由高速鐵路、高速公路、民用航空組成的「三張交通網」，以及圍繞國內出行和全球快貨物流建立的快速服務體系的「兩個交通圈」。

交通運輸部長李小鵬稱，中國高鐵里程、高速里程、內河航道通航總里程、港口貨物輸送量均為世界第一。相比之下，中國民航業在「三張網」中屬最弱環節，而「兩個交通圈」又將對民航業提出更高要求。

今次大興機場投運以後，未來北京市航空旅客輸送量將突破2.5億人次，由此帶動的各項生產要素更易實現高效聚集，以之為突破口，將對落實「三網兩圈」總目標產生示範和帶動作用。

2020年，「十三五」規劃進入收官之年，京津冀、長三角、粵港澳大灣區三大世界級機場群，烏魯木齊、昆明、哈爾濱、成都、重慶等五大國際航空樞紐建設勢將發力，交通強國總體建設亦將隨之提速。

鍾鳴九