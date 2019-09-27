台研判大陸年內再撬兩邦交國

美推「台北法案」助保邦交 京斥干涉

太平洋島國所羅門群島、基里巴斯上周接連與台斷交後，台邦交國數量降至15個，其中太平洋地區剩下帕勞、馬紹爾群島、瑙魯、圖瓦盧。據中央社報道，對於傳媒問及太平洋4個友邦是否在國安會示警的國家內，台外交部昨表示，國安會提出的是綜合評估判斷，外交部會努力強化與每一個友邦的關係。台總統蔡英文表示，這段時間已請台外交部全力鞏固邦交國，至於很多理念相近、支持台灣的國家，也都在各方面幫助台灣、強化人民的信心，總統府則稱感受到美對台的支持。

美國參議院外交委員會25日通過「台北法案」，以協助台灣鞏固邦交。法案將送至參議院審議，仍需眾議院通過及美國總統簽署方會生效。主要提案人、共和黨參議員加德納（Cory Gardner）稱，近期所羅門群島、基里巴斯外交轉向北京，北京的不斷霸凌對台灣民主造成「重大威脅」，美方必須站出來，否則「今日香港，明日台灣」。

中國外交部昨稱，有關法案嚴重違反一中原則和中美「三個聯合公報」規定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，指全球已有179個國家同中國建交，美國早在40年前就已同中國建交，現在卻阻撓其他主權國家同中國發展正常國家關係，「這毫無道理，也自相矛盾」，敦促美方停止審議有關涉台消極議案，妥善處理涉台問題，以免損害中美關係及台海和平穩定。

另據新華社報道，外長王毅周三在紐約出席聯大會議期間會見基里巴斯總統兼外長馬茂，對該國同台灣斷交表示高度讚賞。

馬茂表示，希望盡快與中國恢復正式外交關係。