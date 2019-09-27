5公民6企業遭美制裁 中國批霸凌

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在紐約聯大會議期間表示，美國將對部分中國實體和個人實施新一輪制裁，指其明知故犯​​，從伊朗運輸石油，違反美國對伊朗的石油禁令。美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）引述蓬佩奧說，要告訴中國和所有國家，美國將制裁違反禁令的行為。不過，外交部網站報道，國務委員兼外交部長王毅當日在紐約聯合國總部出席伊朗核問題外長會時表示，美國對伊朗實施極限施壓，這是出現伊核危局的根本邏輯。建議維護聯國核准的伊核全面協議並履行承諾。

指涉違反伊朗石油禁令

而美國財政部網站公布被制裁的6間中國企業，分別是中和石油、香港昆侖船務、昆侖控股、飛馬 88 、大連中遠海運油品運輸、大連中遠海運油運船員船舶管理，其中大連中遠海運油品運輸和大連中遠海運油運船員船舶管理，是央企中國遠洋海運集團的子公司。《華爾街日報》稱，據美國財政部周三另一說明稱，此次制裁不適用這兩家公司的母公司。至於5名個人，據海外媒體報道則是上述公司的高級管理人員李奕（Li Yi ）、毛玉華（譯音，Mao Yu Hua）、沈路前（譯音，Shen Luqian）、徐彬（譯音，Xu Bin）和徐亞洲（Xu Yazhou）。

外交部發言人耿爽昨表示，中伊之間展開的是合法合作。「中方一貫堅決反對美國實施單邊制裁和所謂的長臂管轄，反對美方依據其國內法，肆意打壓中國企業的霸凌行徑。」又稱中方已經並將繼續採取必要措施，堅定維護本國企業的合法權益。