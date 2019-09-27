特朗普：與華達協議或較想像早 中國商務部：雙方密切溝通

特朗普（Donald Trump）在中美是否達成協議問題上，態度多次反覆。路透社報道，25日在聯合國大會期間，特朗普又對記者說：「目前中國遠遠落後於我們，而且只要我們有明智的領導人，中國就永遠趕不上我們。我們賺了數萬億美元，他們則損失了數萬億美元。他們非常想達成協議，達成協議的時間可能會比你想像得要早。」而在此前一日，特朗普還在聯合國大會的主旨發言中，狠批中國竊取知識產權、竊取商業機密等，又聲稱不要一份糟糕的協議。

《日經亞洲評論》評論認為，特朗普稱中美可能提前達成協議，是為了轉移國會對他彈劾調查的注意力。

日媒：特朗普為轉移彈劾注意

針對特朗普的言論，中國商務部網站報道，商務部新聞發言人高峰昨日在例行記者會上表示，「我們對於磋商的立場始終是一致的、明確的，希望美方與中方相向而行，在平等和相互尊重的基礎上，通過對話磋商，找到互利共贏的解決方法。這有利於中國，有利於美國，也有利於整個世界。」高峰還談到中美高級別磋商，不過就沒有透露具體日期。他說，中美雙方目前正在保持密切溝通，為中美經貿高級別磋商取得積極進展做準備。美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）早前接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，美中將在10月7日舉行高級別貿易談判，並稱將會聚焦知識產權等議題。

中企已向美農詢價採購

高峰昨還談到進口美國農產品的問題，他說近期中方企業已向美國農產品詢價和採購，「中國對優質農產品的市場需求很大，中美兩國在農業領域互補性強，合作空間廣闊。希望雙方共同努力，採取實際行動，為合作創造有利條件。」暗示中國可能會再大批採購美國農產品。路透社早前報道，周一中國已經購買新一批約60萬噸美國大豆。

220美企業務萎縮 高峰：沒贏家

對於美中貿易全國委員會最近一份調查顯示，在220家成員公司中，有許多在中國的銷售業務在萎縮，因為中國客戶將美國公司視為不可靠商業伙伴。高峰表示，這表明貿易戰沒有贏家，美國企業和消費者都會遭受嚴重損失。他又說到不可靠實體清單，稱中國建立該制度，是維護公平競爭的市場秩序，絕不針對任何一個國家的企業、組織或個人。「我們歡迎包括美國在內的世界各國企業在華投資和經營，將堅定依法保護他們的合法權益，目前不可靠實體清單制度正在履行國內程序。」但他沒有說明何時實施及有無美資公司「上榜」。

明報記者

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