受閱官兵日訓練8小時 踢步21公里

「×××右肩放低，×××槍口上提。全員都有，睜大眼睛。一……二……」略帶嘶啞的口令在整個訓練場上此起彼伏。數百名隸屬於三軍儀仗隊和維和部隊的參閱官兵幾乎佔滿了數百米長的訓練場，所有人軍裝筆挺，手握九五式步槍；除口令外，能聽到軍靴整齊着地的聲音。秋日的艷陽下，北京氣溫仍達30℃以上，即便是身穿短袖的記者，在全無遮擋的操場上，不到10分鐘便已汗流浹背。

維和部隊戴藍貝雷帽藍絲巾亮相

參訓官兵透露，他們平均每天訓練8個小時，每組不間歇訓練都要長達1.5個小時。有數據稱，參閱官兵每人每天在訓練場大約行進29000步，相當於21公里。教官還會要求受閱官兵每一個動作、表情、眼神都要做到無可挑剔。

頭戴藍色貝雷帽的維和部隊將首次出現在十一閱兵式上。昨日維和隊員盧存元告訴記者，雖然是首次參加閱兵，但也要充分展示中國維和部隊的責任與擔當，展現中國為世界和平所做的貢獻。據悉，維和部隊將戴藍色貝雷帽、圍藍色絲巾、佩聯合國徽章亮相。

類型全聯合程度高 多高級指揮

閱兵徒步方隊指揮部副指揮員劉士胥介紹，徒步方隊有3個特點，一是力量類型全，有多次參閱部隊，也有軍改重組後軍兵種代表及首次參閱部隊；二是聯合程度高，呈現軍種聯合、上下聯合、軍民融合的新特點；三是高級指揮員多，體現高級指揮員帶兵打仗，練兵打仗的使命擔當。

明報記者 鄭海龍