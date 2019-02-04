國產兩棲攻擊艦下水 被視台重大威脅 排水量4萬噸可搭30直升機 台防長：有能力不讓它過來

央廣軍事報道，中國海軍首艘兩棲攻擊艦下水儀式昨日上午在上海舉行。剪綵後，現場船舶鳴笛。與此同時，塢門注水口開啟，向船塢內注水。全場響起熱烈掌聲。國家有關部委、中央軍委裝備發展部、海軍和上海市、中國船舶工業集團以及科研建造人員、部隊官兵代表等參加儀式。下一步，該艦將按計劃開展設備調試、繫泊航行試驗等工作。

與美黃蜂級同屬最大兩棲攻擊艦型號

報道該艦入役後，將大幅度提高解放軍立體登陸，兩棲攻擊和多樣化任務能力，彌補解放軍現有水面艦艇部隊直升機運作能力不足的缺點。不過報道沒有介紹這艘艦的規格。

此次下水的075型兩棲攻擊艦首艦，是一種能夠攜帶艦載機，排水量比正規航母稍細的大型戰艦，為海上作戰能力重要組成部分，不僅能將己方人員和裝備運送到敵方所佔據陸地，還可提供艦載航空力量的起飛和降落，在海軍地位僅次航空母艦，是大國海外遠征力量核心組成部分。

網上公開資料顯示，075型兩棲攻擊艦長250米，寬30米，排水量約為4萬噸，可搭載30架直升機，同時可作為兩棲車輛和氣墊登陸艇母船。該型兩棲攻擊艦與美國黃蜂級兩棲攻擊艦大致相當，屬於現有兩棲攻擊艦中最大的型號。

台情次室：過台海料需一天

台國防部長嚴德發昨日表示，075型兩棲攻擊艦下水，解放軍的登陸能力自然會提升，但面對立委追問，國防部是否有評估該艦從集結出海到台灣需要多少時間時，《自由時報》引述嚴德發說，「我們不會讓它過來」。情次室次長陳國華則表示，注意075型兩棲攻擊艦相當久，不管是投送兵力朝遠洋發展或是對台實質威脅，都在國防部評估中。若要渡過台灣海峽，以時速約25節推算，可能需要一天時間。

《環球時報》則引述內地軍事專家表示，中國海軍戰略需求是建造兩棲攻擊艦的強大牽引和迫切需要。075型兩棲攻擊艦在進一步健全完善海軍水面艦艇組成結構的同時，將會使中國海軍的作戰能力有一個新的飛躍，將使中國兩棲島礁作戰獲得革命性的創新。